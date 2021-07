Chiusa via Lazzaretto a Borgo Ticino, ma i lavori sono quasi terminati

Chiusa via Lazzaretto a Borgo Ticino, ma da martedì la tanto attesa galleria che passa sopra alla via dovrebbe essere finalmente terminata.

Chiusa per lavori via Lazzaretto

E' stata chiusa il 15 luglio la parte centrale di via Lazzaretto. La strada che collega le due statali di Borgo Ticino è interrotta a metà da una pista provvisoria, realizzata per permettere agli operai di costruire la strada che sovrasta la galleria attesa ormai da tantissimi anni. E' proprio quel punto centrale della via che è stato chiuso al traffico.

Le previsioni del sindaco e i limiti agli automobilisti

Il sindaco Alessandro Marchese ha comunque specificato che i lavori dovrebbero terminare entro lunedì 19 luglio. A quel punto "la circolazione riprenderà nella sede definitiva della nuova strada". Fino ad allora è istituito il divieto di transito sulla strada provvisoria che passa sotto alla galleria e al termine dei lavori è stato istituito un limite di velocità di 30 chilometri orari all'apertura di via Lazzaretto nel tratto sovrastante la galleria.