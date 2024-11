Chiuso l'ufficio postale di Agrate Conturbia: riaprirà completamente rinnovato

L'ufficio postale di Agrate Conturbia è chiuso dallo scorso 25 ottobre e riaprirà con molte novità il prossimo 20 novembre.

Chiuso l'ufficio postale di Agrate Conturbia fino al 20 novembre

L'ufficio postale è chiuso e resterà così fino al 20 novembre. Da venerdì 25 ottobre a mercoledì 20 novembre l'azienda Poste italiane sta facendo realizzare i lavori tecnici propedeutici al progetto Polis - Casa dei servizi di cittadinanza digitale di Agrate Conturbia. L'ufficio, ubicato in via Roma 41 nel cuore di Agrate vicino a municipio e polo scolastico, è uno dei tanti in Italia che viene riqualificato per potenziare la coesione economica, sociale e territoriale del Paese e il superamento del gap digitale nei piccoli centri. Un destino simile era toccato mesi fa ai vicini uffici postali di Divignano e Gattico.

Le soluzioni alternative durante lo svolgimento dei lavori

Nel frattempo gli utenti potranno rivolgersi durante la chiusura all'ufficio di Bogogno in via Martiri 42, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato dalle 8.20 alle 12.45. Sempre alla Poste bogognesi gli interessati potranno ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare altre operazioni.

Il sindaco: "Portate pazienza e avremo un nuovo Postamat"

"I nostri cittadini - commenta il sindaco Simone Tosi con i consiglieri - potranno anche accedere agli uffici postali di Divignano e Veruno e, a quanto ci hanno fatto sapere i vertici di Poste, il nostro riaprirà giovedì 21 novembre, salvo imprevisti di cui daranno comunicazione. Questo progetto viene portato avanti grazie a fondi erogati tramite il Pnrr e agli interventi strutturali di riammodernamento, abbattimento di barriere architettoniche e alla migliore fruizione dei servizi connessi alla pubblica amministrazione. Chiediamo ai nostri cittadini un poco di pazienza perché al termine avremo il grande vantaggio di uno sportello Postamat, oltre alla necessità soddisfatta di un ufficio nuovo di zecca. La novità sarà gradita in modo particolare perché il nostro paese non ospita più una banca dopo la chiusura di quella vicina a piazza Roma".