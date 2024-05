Chiusura ferroviaria sulla Milano-Domodossola: coincidenze rafforzate e autobus sostitutivi

Il deputato Alberto Gusmeroli interviene sulla questione della chiusura per lavori previsti da PNRR della tratta da Arona a Premosello Chiovenda per tre mesi da giugno a settembre.

Chiusura ferroviaria

"Mi sono sentito sia con l’amministratore delegato di RFI che di Trenitalia ing.Strisciuglio e Ing.Corradi prospettandogli oltre agli autobus sostitutivi, di spostare i treni soppressi sulla tratta Domodossola-Arona sulla tratta Domodossola-Borgomanero-Novara con due ipotesi : 1) da Novara poi andare a Milano con coincidenze rafforzate oppure 2) autobus sostitutivi da Borgomanero ad Arona (9 km) per poi riprendere da Arona a Milano. Ho chiesto un tavolo con tutti gli interessati tra cui ci sono anche le due Regioni e Trenord. L’Ing.Corradi sentirà il collega di Trenord e vediamo se sarà possibile quanto prospettato. In tutti i casi ho chiesto, ma lo avevo già fatto in precedenza, di ridurre al minimo disagi e problemi".