Ciclabile Arona-Comignago-Dormelletto-Oleggio Castello: approvato il progetto

La Giunta aronese, mercoledì 2 agosto, ha approvato il progetto della nuova pista ciclabile. A dare subito l'annuncio è stato il deputato e vice sindaco di Arona Alberto Gusmeroli.

Il progetto e le tempistiche

"Dobbiamo realizzarla entro gennaio 2024 per ottenere i 300.000 euro ottenuti a fondo perduto dalla Regione Piemonte cui va un grande ringraziamento - fa sapere Gusmeroli - Tre chilometri in pieno centro città uniranno i Lagoni di Mercurago al lungolago e viceversa.

Partirà dai Lagoni: via Gattico, via per Dormelletto, via Cadorna, via Vittime 8 ottobre, piazzale Vittime di Bologna, via Nino Bixio, via 2 Giugno, via Milano, sottopassaggio Riviera, viale Baracca via Broggi e poi il tratto di via del porto che poi sul Sempione si unirà con quella che arriverà da Dormelletto appena sarà ultimata. Quattro città unite tramite i Lagoni: Arona, Comignago, Dormelletto e Oleggio Castello".

"Adesso parte la gara pubblica, con un po’ di ottimismo potremmo iniziare a metà ottobre" precisa il vice sindaco che aggiunge: "Non finisce qua: potrebbe maturarne un altra nei prossimi anni sul lago verso Meina e Lesa e un altra tra via San Luigi - via Vittorio Veneto - via Monterosa e via XX settembre (il tratto via Monterosa via XX settembre sarà pronto già l’anno prossimo)".