Ciclo pedonale sul Sempione a Dormelletto: via al terzo lotto dei lavori

Sono ufficialmente iniziati i lavori per il terzo lotto della pista ciclo-pedonale e il proseguimento in direzione Arona sulla strada statale 33.

Continuano i lavori

L’amministrazione comunale di Dormelletto aveva già ultimato i primi due lotti: con il completamento del terzo lotto l’opera giungerà fino all’ingresso di villa Tesio. «La realizzazione è alquanto complessa – dice il primo cittadino Lorena Vedovato – gli operai della ditta incaricata, la Gedil Srl di Castelletto Ticino, stanno lavorando su una banchina sterrata al riempimento dei fossi, dove avremo una scogliera in sasso a supportare la pista. È stato redatto uno studio sui sottoservizi e la regimazione delle acque per posizionare nel prossimo futuro l’illuminazione pubblica. L’impegno di spesa di quest’ultima tranche ammonta a 200mila euro per un costo globale di 600mila euro. Ci sarà l’opportunità di andare ad Arona camminando o pedalando in totale sicurezza. Il nostro paese è ubicato in mezzo a due grandi realtà come Arona e Castelletto Ticino, e la nuova opera consentirà anche di recarsi al lavoro sulle due ruote”.

Non solo opere sulla statale

Le novità, in tema di lavori pubblici, non riguardano solamente la statale, «Andremo a rivoluzionare il centro dotandolo, come è accaduto per altre opere pubbliche della nostra amministrazione, di bellezza». Così Lorena Vedovato annuncia anche il termine dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza all’area antistante il palazzo comunale e la scuola primaria. Il progetto partì durante la prima legislatura della stessa Vedovato tra il 2009 e il 2014, e servirà a meglio disciplinare il flusso degli alunni durante l’entrata e l’uscita dal plesso scolastico.

“Abbellire la cittadina”

“Abbiamo partecipato a un bando della Regione Piemonte – sottolinea Vedovato – eravamo in graduatoria ma non ancora finanziabili e lo scorso anno da Torino ci sono giunti 85mila euro. Faremo rimuovere l’asfalto in favore della pietra, ed è stato redatto uno studio che consentirà di creare un percorso davanti al quale le macchine rallenteranno: verranno posizionati infatti dei dissuasori automatici che in caso di passaggio di mezzi di soccorso o forze dell’ordine con la sirena spiegata, si abbassano. In primavera sistemeremo delle

fioriere davanti ai piccoli semafori vicini ai dissuasori come ulteriore elemento di sicurezza, arredo e appunto bellezza. Il filo rosso che lega questi interventi è il creare per i bambini una sorta di piazza in cui possano rilassarsi dopo la scuola. Regaleremo sia a loro che agli adulti qualcosa non solo di funzionale e utile, ma anche gradevole da vedere».