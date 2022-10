Cilla per Haiti: spettacolo teatrale in memoria della ragazza aronese

L'associazione Cilla per Haiti organizza uno spettacolo teatrale per ricordare Cilla nel giorno del suo compleanno. Il ricavato dello spettacolo sarà destinato a progetti di beneficenza sul territorio aronese e ad Haiti. Lo spettacolo “Cerco disperatamente moglie” è una commedia brillante presentata dalla “Compagnia del Bacio”. Tra le attrici anche Raffaella Verticchio.

Sabato 22

Lo spettacolo teatrale sarà al TEATRO SAN CARLO, Via Don Minzoni 17, Arona, sabato 22 ottobre alle ore 21.

La commedia, pur non essendo ambientata ai giorni nostri, racconta una storia molto attuale. Quando un uomo maturo, ricco e con un lavoro appagante, per scaricarsi le responsabilità, comunica alla sua ultima amante che lui è già sposato e con prole, crede di eludere i propri doveri per godersi così, senza impegni, la sua avventura. Ma questa sembra essere davvero quella giusta e così i due decidono di convolare a nozze; l’uomo però non ha fatto i conti con la dolcezza della ragazza che, per essere sicura di non far soffrire la ex moglie del fidanzato, vuole conoscerla! Nascono da qui una serie di esilaranti equivoci e situazioni paradossali che obbligheranno il malcapitato a trovarsi una “finta moglie” prima ed un suo presunto amante poi, coinvolgendo nelle sue malefatte la fidata segretaria ed il suo migliore amico! I personaggi che fanno da sfondo alla storia risultano bene caratterizzati e fanno da contorno ad una commedia brillante, che regala momenti divertenti ma anche scene di sincera commozione.