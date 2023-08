Cimiteri chiusi ad Arona, la minoranza: "Sfiducia all'assessore Marina Grassani"

A cavallo di ferragosto (il 16) è avvenuto che al cimitero di Mercurago una salma non ha potuto essere tumulata in quanto l'ufficio cimiteriale in Comune era chiuso ed irreperibile e, dopo la funzione in Chiesa, la salma ha dovuto essere riportata nell'area funeraria in attesa di sepoltura. Da qui la polemica.

Il documento di Arona Domani

"Il fatto non è nuovo, essendo già successo ad un altro Aronese la cui famiglia ha dovuto rivolgersi al sig. Sindaco perché intervenisse per la sepoltura e se ne è parlato anche in consiglio comunale.

Quello che di fatto si è realizzato è stata una interruzione di pubblico servizio, la cui responsabilità ricade sul Sindaco e sull’Assessore competente.

I Consiglieri Buttà Roberto, Torelli Carla, Nehza Ed Doumi e Cavanna Camillo di Arona Domani hanno quindi depositato una richiesta di convocazione straordinaria del Consiglio Comunale chiedendo

1. che l’Assessore Grassani chiarisca quanto accaduto,

2. che il Consiglio Comunale esprima la propria sfiducia in relazione all’operato dell’Assessore Grassani in relazione ai fatti sopra descritti;

3. che il Sindaco revochi la delega conferita all'Assessore Grassani in relazione alla gestione cimiteriale;

4. in ogni caso che il Consiglio Comunale adotti un atto di indirizzo e di impegno alla Giunta ad ampliare gli orari di ricevimento dell’ufficio cimiteriale garantendone l'apertura tutti i giorni e, comunque, istituire un servizio di immediata reperibilità in modo tale da garantire che il servizio venga sempre erogato.

L'Assessore Grassani, oltre ai già impegnativi servizi sociali (soprattutto dopo l'abolizione del reddito di cittadinanza), ha voluto anche la gestione dei cimiteri e ultimo anche dei centri estivi. È possibile che questi incarichi non possano essere distribuiti ad altri assessori o non?

Perché chiudere un ufficio essenziale che è un servizio per i cittadini, si parlava di semplificare le norme per venire a loro incontro e poi si chiudono gli uffici?

Come già detto in Consiglio non si muore solo certi giorni in settimana, ma anche di sabato e domenica e ogni giorno quindi l'ufficio deve essere aperto sempre e in ogni caso esserci la reperibilità".