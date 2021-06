Cimitero Arona: "Busti celebri in pessime condizioni. A chi spetta la manutenzione?"

Nell'ultimo consiglio comunale aronese si è parlato dello "stato di degrado in cui versa il cimitero" secondo i consiglieri di minoranza.

L'interpellanza

"Già avevo affrontato anni fa questo argomento - ha esordito Carla Torelli - Ma in questi ultimi tempi la situazione è peggiorata. Sono stati effettuati dei lavori all'ingresso principale che si sono prolungati più di un anno e se da una parte hanno migliorato la parte alta del porticato, dall'altra hanno peggiorato lo stato dei busti di personaggi celebri, che si trovano ora anneriti e coperti di calce, uno addirittura decapitato e nessuno ha "pagato"per quanto hanno fatto ai nostri famosi concittadini. Ora mi chiedo :"A chi spetta il recupero non solo dei busti, ma anche delle tombe che si trovano in quell'area se non esistono più i proprietari?"

Ritengo che sia un dovere di civiltà accudire i nostri defunti e preservarne la memoria, in particolare verso coloro che si sono prodigati per la loro città".

La risposta del sindaco Federico Monti

"Parlare di degrado al cimitero, e ci sono stato recentemente, mi sembra inopportuno. La ditta appaltatrice dei servizi fa manutenzione ordinaria e su quello non c'è nulla da dire. Noi abbiamo rifatto la facciata. I concessionari devono occuparsi dei loro spazi. I busti rovinati sono consumati dal tempo e dalle intemperie e sono di proprietà privata. I due busti che sono stati rovinati dall'impresa, attraverso la loro assicurazione, verranno ripristinati. Per gli altri dovremmo fare una ricerca e sapere se esistono ancora famiglie e se sono interessate al ripristino".