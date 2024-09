Cittadinanza Onoraria aronese al paroliere e autore tv Cristiano Minellono

"E’ con grande Piacere e Onore che comunico la decisione di conferire la cittadinanza onoraria a Cristiano Minellono, detto Popy, tra i più grandi parolieri e autori televisivi italiani ed internazionali".

Nato ad Arona

Minellono è nato ad Arona il 27 marzo del 1946 e poi ha trascorso l'infanzia a Stresa. Minellono ha scritto per Toto Cutugno, sue le parole di «L’italiano», Albano e Romina, Ricchi e Poveri, Celentano, Mia Martini e tanti altri anche stranieri. Ha fatto anche l’attore, è stato Presidente della sezione musica della Siae e Consigliere del Piccolo Teatro a Milano. Sua l’idea di «Buona domenica» su Canale 5 per sfidare «Domenica In» della Rai.

"Cristiano - racconta il Sindaco Alberto Gusmeroli - è nato nella nostra cittadina, ha vissuto a Stresa per diversi anni per poi trasferirsi in provincia di Milano, ma con un pezzo di cuore è sempre rimasto sul nostro Lago Maggiore.

Ha fatto letteralmente la storia della musica, facendola conoscere all’estero con miliardi di visualizzazioni: basti pensare che ha venduto più di 650 milioni di dischi. Dunque per noi è una grande onore e siamo orgogliosi di assegnargli questo riconoscimento".

"L'altra mattina ci siamo sentiti telefonicamente - prosegue Gusmeroli -. Abbiamo ricordato la visita con l’Assessore Monia Mazza a casa sua e sarà un piacere organizzare la cerimonia di conferimento nel mese di ottobre invitando la cittadinanza a conoscere questa straordinaria persona che ha lasciato un segno unico nella storia della musica".

La proposta è stata condivisa anche dalla minoranza del PD.

Parole di gratitudine anche da parte dell'Assessore alla Cultura e allo Sport Alessandra Marchesi: "Con grande orgoglio che conferiamo la cittadinanza onoraria aronese a Cristiano Minellono, nato proprio qui ad Arona. Figlio di questa terra, Minellono portato il nome della nostra città nel mondo, distinguendosi come uno dei più importanti autori e parolieri della musica italiana. Il suo straordinario contributo culturale, che ha segnato intere generazioni, è un motivo di profonda gratitudine per la nostra comunità. Con questa onorificenza, non solo celebriamo il suo talento e la sua carriera eccezionale, ma riconosciamo anche il legame speciale che ha con Arona, che oggi lo accoglie ufficialmente come uno dei suoi cittadini illustri".