Clementino è il super ospite dell'evento di settembre ad Arona: concerto in Aldo Moro

Svelato l'ospite dell'evento dedicato ai giovani il 20-21-22 settembre ad Arona.

L'annuncio del sindaco Alberto Gusmeroli

"Il 20-21-22 settembre è in arrivo una novità assoluta: tre giorni imperdibili dedicati ai giovanie non solo!

Un'iniziativa unica organizzata dal Comune di Arona e dalla Croce Rossa di Arona e Lesa, con il supporto della Prefettura di Novara, Pro Loco e Ascom.

Tutti insieme per tre giorni di: musica, salute e sport. Un palco di 120 metri quadrati, con tre maxischermi, ospiterà più di 40 giovani artisti e associazioni in una serie di esibizioni eccezionali

Un evento senza precedenti, una vera sfida che farà storia!".

I biglietti per il concerto di Clementino costano 10 euro (ridotto Under 12, 5 euro) QUI il link per l'acquisto.