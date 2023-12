Comitati su Malpensa: "Zonizzazione acustica e valutazione ambientale sono criticità da risolvere"

Il Comitato territoriale Malpensa e il Comitato dei cittadini di Varallo Pombia per l'aeroporto di Malpensa intervengono sulle procedure di autorizzazione previste per le novità che cambieranno il futuro dello scalo aeroportuale.

Un comunicato congiunto dai Comitati per Malpensa

E' con un comunicato congiunto del Comitato territoriale Malpensa e del Comitato dei cittadini di Varallo Pombia per l'aeroporto di Malpensa che si riaccendono i riflettori sulle procedure burocratiche e autorizzative in corso per il rinnovamento del vicino scalo aeroportuale lombardo. "La prima eliminata (VAS), la seconda un'incognita (LVA), la terza (CargoCity con 44 ettari in Brughiera) è un’operazione integrata - scrivono dai due Comitati di cittadini - comunque un groviglio ancora inestricato per eliminare preventivamente la VAS-Valutazione Strategica Ambientale e sottoporre, nel quadro del Decreto Aria, il rinnovato Masterplan alla Commissione VIA per una rapida soluzione. L’operazione è in corso e, dopo aver acquisito la documentazione 2022/2023 (56 documenti Pdf) dei lavori della Commissione Aeroportuale Rumore, alle evidenze disponibili, emerge ancora, l’attesa della Relazione ARPA Lombardia della Zonizzazione Acustica, peraltro già deliberata nelle zone LVA A, B e C, ma proposte solo nei confini delle curve isofoniche".

Il parere favorevole sulla zonizzazione acustica

Nella parte successiva del comunicato i due Comitati di cittadini rendono noto che nella votazione sulla zonizzazione acustica dello scalo sono stati espressi i pareri favorevoli dei Comuni di Arsago Seprio, Cardano al Campo, Casorate Sempione, Samarate, Somma Lombardo, Vizzola Ticino, Castano Primo, Ferno, Nosate, Lonate Pozzolo e Turbigo, oltre che del Ministero dell'Ambiente, della Provincia, della Regione, di Arpa Lombardia, Enav, Sea e Aoc. I Comitati sottolineano anche la presenza di una nota a verbale accanto alla votazione che recita "e specifiche situazioni residenziali incluse in zona B, sopra evidenziate, sono state già trattate secondo i percorsi di mitigazione (delocalizzazione, ecc.) previsti ai sensi della vigente normativa. Nel caso in cui dovessero essere rilevate nuove situazioni di fatto residenziali incluse in Zona B, tali situazioni verranno trattate come da vigente normativa, in quanto equiparabili nella sostanza a situazioni di superamento dei limiti di rumore".

Manca la valutazione ambientale strategica

"La mancata “VAS-Valutazione Ambientale Strategica” - prosegue il comunicato - indispensabile ad evitare specifiche analisi congruenti al contesto operativo aeronautico vasto, interno ed esterno al sedime dello scalo, deve, tuttavia, risolvere l’intricata questione della zonizzazione Lva. E’ una criticità rilevante, i Comuni del CUV dovrebbero rendere trasparente e risolvere una tal questione, primaria per le ricadute ambientali e aeronautiche (safety e risk) sul territorio, sull’habitat e sulla comunità dei cittadini".