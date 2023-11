Comitato cittadini: "Sulle valutazioni del rumore di Malpensa non c'è alcuna chiarezza, vogliamo trasparenza"

"Con un gesto di magnanimità il Comune di Somma Lombardo ha reso disponibili on-line alcuni Verbali 2023 della Commissione Aeroportuale di Malpensa. Erano mesi che il nostro Comitato ne richiedeva la pubblicazione, ritenendo del tutto anomala la mancata trasparenza sull’attività della Commissione Aeroportuale a Malpensa".

La posizione del Comitato

"La nostra richiesta, tuttavia, non è stata soddisfatta per quanto attiene agli aspetti che andiamo ad esporre qui di seguito.

Cittadini, Comitati ed Associazioni del territorio non hanno avuto alcun riscontro documentale in relazione a quali siano le zone interessate e il numero dei cittadini compresi all’ interno delle isofoniche 75/70/65/60 LVA e quale sia la mappa della prima Zonizzazione Acustica LVA, realizzata dopo 25 anni dalla nascita della “Grande Malpensa”, infrastruttura ritenuta “Strategica per l’economia del Paese e del Nord Italia”.

Leggendo i verbali della Commissione Aeroportuale, disponibili come detto sul sito del Comune di Somma Lombardo (https://www.comune.sommalombardo.va.it/aeroporto-della-malpensa/commissione-areoportuale/) riteniamo di poter dedurre che l’obiettivo primario sia stato quello di evitare la VAS - Valutazione Ambientale Strategica. Quale è stata la reale motivazione?

Nel Verbale Riunione Commissione Aeroportuale del 28 febbraio 2023, a tal proposito, si segnala:

“Il Direttore Aeroportuale passa quindi ad esaminare il secondo punto all’Ordine del Giorno. Ripercorre sinteticamente l’iter procedurale previsto per l’approvazione della zonizzazione acustica aeroportuale alla luce della normativa vigente, degli orientamenti giurisprudenziali e dei pareri emessi dal Ministero dell’Ambiente. A tal proposito viene distribuito ai partecipanti il parere espresso dal Ministero dell’Ambiente in tema di Caratterizzazione Acustica degli Intorni Aeroportuali e della assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica. In particolare, il Ministero sostiene che possa essere dirimente, ai fini dell’applicabilità della normativa di V.A.S., il preventivo accertamento dei contenuti della “Zonizzazione acustica dell’intorno aeroportuale”.

L’ARPA Lombardia evidenzia: “alla luce del suddetto parere emesso dal Ministero dell’Ambiente, laddove le curve isofoniche, così come definite, non comportino modifiche ai piani territoriali già approvati, non occorrerà richiedere l’assoggettabilità della zonizzazione alla V.A.S.”

Solo con il voto del delegato della Città Metropolitana di Milano, riporta il Verbale del 30 marzo, è stata approvata la Zonizzazione Acustica LVA, ignota però alla cittadinanza.

L’incongrua modalità di approvazione della Zonizzazione LVA, come risulta essere riportata nei predetti verbali, implica una diretta correlazione con l’operato della Commissione VIA-VAS a cui sarà sottoposto il Parere Positivo/Negativo al Masterplan di Malpensa 2035, rilanciato dal recente “Decreto Aria” appena approvato dal Presidente della Repubblica.

In attesa di analizzare la Zonizzazione LVA di Malpensa, i Comitati sottostanti richiedono una piena trasparenza sugli atti e sulle procedure che le amministrazioni locali, Enti, SEA, ed ARPA hanno attivato per riacquisire i 44 ettari della Brughiera.

Ribadiamo come, secondo anche quanto affermato dal MITE, la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) “si applica a piani e programmi che riguardano diversi settori di attività come l’energia, i trasporti, la pianificazione del territorio e la gestione dei rifiuti”, mentre la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) “si applica ai singoli progetti, quali, ad esempio, strade, elettrodotti, aeroporti e impianti industriali” .

Comitato dei Cittadini di Varallo Pombia per l’Aeroporto di Malpensa

Comitato territoriale Malpensa