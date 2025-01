Comitato Malpensa: continua la raccolta firme anche in Comune a Varallo Pombia

Il Comitato dei cittadini di Varallo Pombia per l'aeroporto di Malpensa annuncia il proseguimento della raccolta firme avviata tra i cittadini. Sarà possibile firmare anche in municipio.

Continua la raccolta firme

Nei giorni scorsi il Comitato dei cittadini di Varallo Pombia per l'aeroporto di Malpensa ha annunciato che proseguirà nella raccolta firme per ottenere la riammissione dei Comuni piemontesi in Commissione aeroportuale. "Dal 7 gennaio - scrive il presidente Ferruccio Gallanti - è possibile partecipare alla raccolta firme anche presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Varallo Pombia. Si potrà lasciare la propria firma a favore della riammissione degli enti locali piemontesi

nelle Commissioni Aeroportuali dell’Aeroporto Malpensa e per la ridefinizione delle rotte in decollo sui Comuni dell’Ovest Ticino".

I ringraziamenti al sindaco e all'Amministrazione

L'apertura degli uffici dell'Anagrafe è un risultato ottenuto grazie all'interessamento del Comune e del primo cittadino, come riconoscono gli stessi membri del Comitato. "Cogliamo l’occasione per ringraziare il Sindaco di Varallo Pombia, Joshua Carlomagno, per la disponibilità concessaci. Alla raccolta firme possono partecipare tutti i cittadini maggiorenni di età, ovunque residenti, in possesso di documento di identità o patente di guida validi".

Il banchetto sarà presente anche al mercato

Ma restano valide anche le modalità di presentazione delle firme messe a disposizione dai cittadini nelle scorse settimane. "Per chi non potesse recarsi in Comune - scrivono infatti dal Comitato varalpombiese - saremo comunque presenti al mercato di Varallo Pombia nelle giornate di sabato 11 e 25 gennaio 2025, dalle ore 8.00 alle 12.30".