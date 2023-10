"Commissariamento non vuol dire congelamento: Arona andrà avanti": le prime parole di Terribile

Il vice prefetto Antonio Moscatello e il Commissario Alfonso Terribile, che guideranno Arona in tandem fino a nuove elezioni, si sono presentati ieri, giovedì 26 ottobre, alla stampa.

Le parole del Commissario

"Sono onorato di aver avuto questo incarico - ha detto Terribile - L'ho accettato molto volentieri e il nostro compito sarà quello di traghettare Arona fino a elezioni. Vogliamo rassicurare i cittadini: ci piacerebbe che la vita aronese possa continuare a svolgersi nella maniera migliore. Noi lavoriamo portando a compimento l'ordinario ma abbiamo anche possibilità di intervenire sullo "straordinario" laddove si necessiti".

E cosa c'è di più straordinario dell'imminente Natale? Ad Arona, infatti, ormai da anni, a fine novembre viene acceso il grande albero di piazza della Repubblica con tanto di concerto da parte delle scuole e accensione di tutte le luminarie della città. Al momento le scuole non sono state coinvolte in un progetto musicale, un sindaco per fare il countdown non c'è.. che ne sarà del Natale? "Stiamo valutando la questione che ho capito essere molto sentita - ha risposto il commissario - Non lasceremo la città senza il Natale ma non necessariamente avverrà tutto quanto fatto nel passato".

La parola è poi passata al vice prefetto: "In questa fase politicamente turbolenta, ho visto cittadini preoccupati. Adesso però Arona avrà due persone che non si improvvisano in questa funzione e che saranno vicinissime ai cittadini". Ancora Terribile: "Abbiamo preso visione di tutto quanto lasciato dall'amministrazione precedente e abbiamo trovato funzionari molto preparati. I lavori in corso continueranno a svolgersi".

Presenti tra il pubblico anche privati cittadini che hanno chiesto al commissario una particolare attenzione al mondo della scuola: sia dal punto di vista strutturale (pare che sia nell'asilo di via Piave dove di recente è crollato un pezzo di soffitto, piova ancora dentro e sia al nido comunale ci sarebbero infiltrazioni) che sa un punto di vista di finanziamento di servizi e progetti.

