Concerto in Rocca ad Arona di Nicola Pankoff: entrata e trenino gratuiti

Giovedì prossimo 31 agosto alle ore 21.00, per ricordare la Signora Bollini Maria Rosa in Salina, la Fondazione Salina ha organizzato un concerto del musicista Nicola Pankoff in quartetto ad entrata gratuita.

Concerto in Rocca

Il titolare del trenino Maicol Contiero per l’occasione ha sponsorizzato l’evento per cui sarà completamente gratuita la salita e discesa in Rocca con partenza davanti alla stazione dalle 19.

Lo spettacolo si terrà per la prima volta nella zona alta della Rocca e prevede insieme alla bellissima musica l’illuminazione di particolari dei quadri di Pankoff sulle mura appena restaurate grazie al contributo del Principe Borromeo e della Fondazione Cariplo.

Musica, Luci e uno scenario d’eccezione sullo sfondo: il castello di Angera illuminato, il Lago e le luci della città sul laterale.