Concluso il corso Scacchi in biblioteca ad Arona

Si è concluso sabato 5 ottobre il torneo finale dei due corsi di scacchi che si sono svolti in biblioteca in collaborazione con la Scacchistica Novarese ad Arona.

Il torneo finale

Il corso base e avanzato, condotti dalle brave Greta Brusati e Martina Kushova, istruttori di base FSI, coordinate da Roberto Fusco, ha visti anche per questa edizione un folto gruppo di partecipanti.

Al termine del torneo sono stati premiati per il corso avanzato al primo posto Williams Patricio Benitez Luzuriega, al secondo posto Topciu Lea, al terzo Brusati Martino e con un piccolo scarto al quarto posto Selivanov Fedor.

Per il corso base al primo posto Castelletta Leonardo, al secondo Pizzera Vittoria Adele per spareggio tecnico e al terzo posto Pizzera Riccardo. Al quarto posto Gesualdi Isabella, Chemerys Danilo e Origlio Andrea.

Si prosegue sabato 12 ottobre, alle ore 10.30 con la presentazione del libro “L’infinito potere della tua immaginazione” di Laura Gusmini, incontro teorico-pratico introdotto da Margherita Lanzini.

Un libro dedicato a chiunque voglia dedicarsi un po’ di tempo, per rilassarsi e assaporare uno stato di benessere attraverso la visualizzazione.

Per coloro che lo desiderano al termine della presentazione, l’autrice guiderà una dimostrazione pratica di esercizi di visualizzazione.

Laura Gusmini è insegnante di filosofia e storia, psicologa clinica, operatrice di training autogeno e tecniche di visualizzazione.

L’assessore alla cultura, turismo e sport dott.sa Alessandra Marchesi interviene: "Sono davvero entusiasta di vedere come la nostra biblioteca continui a essere un centro vivo e partecipato per la comunità. Il successo dei giovedì in biblioteca ci ha dato conferma di quanto questi spazi siano apprezzati, e ora con i sabati aggiungiamo un altro tassello importante. Il torneo di scacchi rappresenta un momento di aggregazione e sfida intellettuale, mentre la presentazione del libro di Laura Gusmini sarà un'occasione unica per scoprire strumenti preziosi per il benessere personale. È bello vedere tante persone, di ogni età, coinvolte in attività che stimolano mente e spirito. Un ringraziamento speciale a tutti gli organizzatori e a chi parteciperà a questi eventi: è grazie al vostro entusiasmo che Arona continua a crescere come comunità viva e attiva”.