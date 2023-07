Concorso fotografico con i giovani dell'Avis di Arona

Concorso fotografico al via con i giovani dell'Avis di Arona. Ecco come aderire all'iniziativa e partecipare.

Al via un concorso fotografico con i giovani dell'Avis

I giovani dell’Avis di Arona promuovono proprio in questo periodo la terza edizione del loro concorso fotografico, dal titolo “Raccontacelo in uno scatto”. Si tratta di un'iniziativa pensata per raccontare l'associazione e la passione per la donazione del sangue, ma anche tanti altri aspetti. L'iniziativa sarà ospitata soprattutto dai canali social dell'associazione.

Due le categorie previste

Due le categorie a disposizione per iscriversi e partecipare. La prima è riassunta nella formula “Donare è una scelta di cuore”. «Quante scelte si fanno dettate dal cuore? - scrivono gli organizzatori - Amore, viaggi, trasferimenti, lavoro... Donare è una di queste. I donatori Avis donano il loro sangue e il loro tempo per amore degli altri. E tu? Che scelta hai fatto con il cuore?». La seconda categoria è invece legata alla formula “EstatAvis”. «Il rosso del sangue, dell’amore, della passione - scrivono da Avis - il giallo del plasma, del sole, dell’estate. Il blu del lago, del mare, del cielo. Sono questi i colori di Avis, ma non solo!».

Le votazioni avverranno online

I vincitori selezionati saranno tre per ogni categoria. L’associazione si impegna inoltre a pubblicare le 12 migliori foto nel calendario Avis 2024. Il regolamento e la liberatoria da firmare per partecipare sono scaricabili sul sito www.avisarona.it. Le foto potranno essere inviate all’organizzazione dal 15 giugno al 15 agosto tramite l’indirizzo e mail giovani.avisarona@gmail.com. Saranno pubblicate sui social dell’associazione a partire dal 1° settembre. Le migliori saranno successivamente valutate dalla giuria.