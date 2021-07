Confermata la Bandiera Arancione per la città di Arona

L’Amministrazione Comunale annuncia, con grande soddisfazione, la conferma dell’assegnazione per il periodo 2021/2023 della Bandiera Arancione alla Città di Arona.

Riconoscimento

Il tanto ambito riconoscimento quale marchio di qualità turistico-ambientale, viene assegnato tenendo conto del punto di vista del viaggiatore e della sua esperienza di visita e viene attribuita alle località che godono di un patrimonio storico, culturale e ambientale di pregio, offrendo al turista un’accoglienza di qualità.

L’Assessore al Turismo e alla Cultura Chiara Autunno esprime grande soddisfazione:

“Il mantenimento di questa importante attestazione non è affatto scontato perché le verifiche da parte del Touring Club sono giustamente rigorose e questo risultato è frutto di un lungo percorso di azioni in ambito ambientale che hanno contribuito a rendere Arona più accogliente e che non ha fine; l’ottenimento della Bandiera Arancione non è mai un traguardo finale, ma una punto di ripartenza verso un costante miglioramento. Ci tengo a ringraziare tutto il personale dell’ufficio cultura e dell’ ufficio turistico che svolge un lavoro straordinario per far si che i turisti vivano al meglio la loro esperienza nella nostra meravigliosa Città anche in questo periodo di restrizioni”.