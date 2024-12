Consigliere comunale ma anche rapper: "Chemio" è il nuovo brano di Andrea Arrigoni

Consigliere comunale di Arona con delega all'inclusione delle persone diversamente abili e fragili ma anche rapper. Andrea Arrigoni, 33 anni, in arte "Drew" ha pubblicato un nuovo singolo "la canzone più difficile che io abbia mai scritto" l'ha definita. Infatti già dal titolo si può comprendere il delicato tema trattato nel brano: "Chemio", quel difficile percorso che Andrea ha vissuto nel 2022.

Il brano

"Mettere su carta le emozioni di quei momenti non è stato facile, ma è stata un’esplosione creativa che mi ha permesso di comunicare tutta la mia anima" spiega.

Era l'estate di due anni fa e il giovane cantante era al mare in perfetta salute. Ma da un giorno all’altro aveva incominciato a sentire un forte dolore al petto che interessava anche lo stomaco e provocava brividi. Si era pensato ad un attacco di panico, poi ad una gastrite. Finché una dottoressa ebbe un’intuizione corretta e non banale. Andando a cercare più a fondo individuò una massa tumorale che per fortuna non aveva iniziato a toccare gli organi interni, ma che comunque era arrivata a contatto con la vena cava. Da lì in ricovero all’Humanitas di Rozzano e l'inizio della chemioterapia. "La mia ultima canzone è nata da un periodo buio e doloroso: il mio percorso di chemioterapie per combattere il tumore, la sfida più grande della mia vita".

<Pesavo 10 kg e senza capelli - recita il testo - aggrappato alla speranza con tutti i polpastrelli; il letto sembrava una cella con fili di flebo come catene; la musica mi salva come han fatto queste chemio, avevo gli occhi lucidi ma continuavo a ridere>.

E conclude: "Spero che questo brano possa arrivare dritto al cuore di chi l'ascolta e che possa essere di aiuto, ispirazione o conforto per chiunque sta affrontando una battaglia".