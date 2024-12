Consulta delle frazioni Arona, Polo Friz: "Raccolgo le istanze dei cittadini trascurate dall'amministrazione"

Si è riunita nei giorni scorsi per la prima volta la consulta delle frazioni di Arona. Componente di spicco, visto il suo <passato remoto> in giunta con Gusmeroli e il suo <passato più prossimo> fervente critico dell'attuale sindaco, Matteo Polo Friz.

Il report della riunione di Polo Friz

"Sono rammaricato per il fatto che i due componenti designati dalla maggioranza si siano votati rispettivamente presidente e vicepresidente, credo che avrebbero dovuto mostrare maggiore rispetto sia istituzionale che personale nominando almeno in una delle due cariche l'esponente di minoranza, questo ovviamente prescindere dalla mia persona, e questo è certamente un fatto negativo - racconta Polo - Tra l'altro ho provato a programmare già da subito le prossime riunioni ma il presidente della consulta, perplesso su questo punto, mi ha risposto che il regolamento prevede le modalità di convocazione e quindi, almeno per il momento, non intende aderire alla mia proposta".

E in merito alla tanto contestata ciclabile "ho nuovamente portato le istanze dei residenti per quanto riguarda la pista ciclabile di Mercurago, inutile ed orrenda colata di cemento e ferro ai margini del parco dei lagoni, invitando a rimuovere cordoli e transenne, a ripristinare il doppio senso di circolazione per annullare i grandi disagi causati ai residenti ed a spostare i tratti protetti in via più ampie e meno trafficate, come ad esempio in via Monte Nero che sarebbe dovuta essere addirittura la scelta iniziale; ho ricordato anche che i macro errori concettuali che stanno a monte del progetto hanno, tra le altre, anche la conseguenza che i mezzi di soccorso sono impediti nei loro interventi, lo capisce chiunque, ad esempio se i mezzi dei vigili del fuoco stazionassero in via Cadorna, peraltro a causa dei cordoli a grande distanza dal luogo dell'intervento, un eventuale ambulanza dovrebbe fare un lungo tratto di strada in retromarcia per dirigersi verso l'ospedale con qualche malcapitato a bordo. Evidente poi lo stato dell'area in cui cordoli e transenne impediscono la pulizia: pista e marciapiede si coprono di ghiaccio e di fogliame e se qualche volontario interviene nottetempo a scopare vie le foglie altro non è che la conferma delle lacune progettuali e realizzative.

Ho infine richiesto la posa di alcuni fittoni in alcuni punti della città sempre in seguito alle segnalazioni dei residenti che traggono disagi dalla mala gestione degli aspetti di viabilità. Ovviamente continuerò l'ascolto per raccogliere le numerosi istanze del tutto trascurate dai progetti di questa amministrazione, molto poco interessata al reale contatto con i cittadini".