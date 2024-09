Conto alla rovescia per Arona Insieme On Stage: tutte le info utili

La città si prepara ad accogliere il grande evento dei giovani e per i giovani.

20-21-22 settembre

E' iniziato il conto alla rovescia per il grande evento dedicato ai giovani in programma ad Arona il 20, 21 e 22 settembre. "ARONA INSIEME ON STAGE", musica - salute - sport" è l'iniziativa è organizzata da Comune di Arona, Croce Rossa (Comitato di Arona e Lesa), Prefettura di Novara, Ascom e Pro Loco. Per l'occasione sarà allestito un mega palco da 120 metri quadrati con tre mega schermi dove si esibiranno oltre 40 artisti tra cui sabato 21 settembre il rapper italiano Clementino. Un evento organizzato interamente da giovani aronesi che si prospetta come il primo di una lunga serie.

Dove

"ARONA INSIEME ON STAGE" si svolgerà da Largo Alpini, Lungo Lago Caduti di Nassirya, fino a Largo Vidale e Piazzale Aldo Moro. Main sponsor dell'evento è il Centro Commerciale San Martino2, con la grande partecipazione della Croce Rossa, di ASFAP (l'Associazione per lo Studio e la Terapia delle Flebopatie e Arteriopatie Periferiche), SitVerba, specializzata nel mondo della costruzione di impianti, macchinari e infrastrutture per l’industria e il terziario, insieme ad Astra Arona e Nyumapharma.

Protagonista indiscussa dell'evento sarà la Croce Rossa Italiana, Comitato di Lesa ed Arona, che dal 20 al 22 settembre, in occasione dei suoi 160 anni, farà conoscere al grande pubblico le numerose specializzazioni e gli ambiti di intervento nei quali la Croce Rossa eccelle.

Una serie di eventi con la finalità di aggregare i giovani trasmettendo valori ad alto contenuto educativo e avvicinandoli al mondo del volontariato.

Gli eventi

In concomitanza con la manifestazione Croce Rossa e Comune di Arona organizzano una serie di eventi dedicati ai giovani: venerdì 20 settembre sul palco allestito in piazzale Aldo Moro ci sarà l'esibizione di vari artisti: da «Accademia dei Laghi», le scuole di ballo «V Dance», «Raffa Dance», «Latin Charm» e «One Step Progress Academy», le scuole di musica «Ama», «Ethos» e «Jungle», la scuola di canto «Centro Voce Viva», gli artisti musicali Filippo Omarini, Blenkez, Sawa, Leda e DJ Perico in chiusura. Le esibizioni inizieranno alle ore 16.30 ad ingresso gratuito, fino alle 24. In scaletta anche la presentazione e la premiazione di alcune associazioni sportive aronesi.

L'evento proseguirà sabato 21 settembre dalle ore 10 alle 18 con la Festa dello Sport in Largo Vidale con le esibizioni di moltissime associazioni sportive locali.

Nell'ambito della manifestazione, il Comando di Polizia Municipale di Arona, la Prefettura di Novara, con la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, il 118 e la Croce Rossa hanno organizzato per la giornata di sabato un incontro in Largo Alpini per sensibilizzare su temi della sicurezza stradale dal titolo “La vita non si beve”.

Sabato 21 settembre, a partire dalle ore 20 sempre in piazzale Aldo Moro, altri 10 artisti e djset animeranno la serata: dopo un breve saluto istituzionale si esibiranno i cantanti Ranzy con il chitarrista Mattia Dc e Di Frango, Micke Cry e Diamont con Valentina Laureana, Branca, Free D., Drew, il rapper avellinese Clementino con la sua band e infine la musica di DJ Perico. I biglietti per il concerto di Clementino sono disponibili al link: https://www.ciaotickets.com/it/biglietti/clementino-live-con-band-arona, oppure presso l'Ufficio Turistico di Arona.

Durante "la tre giorni" numerosi volontari della Croce Rossa illustreranno e dimostreranno al pubblico le attività svolte nei vari ambiti: soccorso e trasporto infermi, attività di interesse sociale, attività specialistiche con droni, ma anche soccorso in acqua e in montagna, telesoccorso, ambulatorio infermieristico e corpo militare. A fianco alle aree espositive/dimostrative verranno allestiti ambulatori dove, grazie alla collaborazione con ASFAP (Associazione per lo studio e la terapia delle Flebopatie ed Arteriopatie periferiche), il personale medico e paramedico effettuerà

esami e visite finalizzate all’informazione e alla prevenzione delle malattie cardio-vascolari in generale: eco color doppler, elettrocardiogrammi, glicemia, pressione, peso, indice di massa corporea, patologie renali, consigli per migliorare lo stile di vita e lo stato di salute. Verrà inoltre allestita una tensostruttura in grado di ospitare 200 persone dove gli Istruttori della CRI terranno corsi di formazione in generale e nello specifico corsi per l’utilizzo del DAE (Defibrillatore Automatico Esterno) ai giovani coinvolti nell’evento e ai visitatori interessati.

Nelle giornate della manifestazione si svolgerà l’Assemblea Regionale dell’Area Giovani della Croce Rossa, un momento di incontro molto importante durante il quale i giovani dei 94 Comitati piemontesi pianificheranno le attività di carattere sociale e formativo da affrontare durante l’anno. Sempre nell’ambito della manifestazione si svolgerà un dibattito sul “Valore economico del Volontariato in Italia”, che darà lo spunto per un’approfondita riflessione su questo tema e costituirà l’occasione per dare il giusto riconoscimento al ruolo svolto da tutti i volontari.

Ci saranno anche stand di alcune associazioni aronesi come l'Avis, la Protezione Civile, Alcolock, Aib, Antincendio e Fiab Vco Alto Vergante in occasione della settimana europea della mobilità sostenibile.

Piazzale Aldo Moro e parcheggi

A partire dalle ore 7 di mercoledì 18 settembre piazzale Aldo Moro, nell'area compresa tra via Al Lido e parte fronte lago, sarà parzialmente inaccessibile alle auto per permettere la posa del palco dedicato agli eventi musicali e a tutte le associazioni che si esibiranno. Da giovedì 19 settembre fino al termine della manifestazione divieto di transito e di sosta da Lungo Lago Caduti di Nassirya, largo Alpini, viale Croce Rossa e largo Vidale per l'intero tratto. Per fare fronte all'emergenza parcheggi che si crea con l'occupazione del piazzale Moro, l'Amministrazione comunale di Arona comunica che saranno gratuiti, oltre all'ex Metropark, anche i parcheggi di largo Vidale, quelli di via Monte Grappa, di corso Repubblica (dalla stazione alla rotonda, controviale compreso). La gratuità della sosta durerà fino a domenica 22 settembre. L'area destinata ai disabili sarà collocata nello spazio della ex dogana, dietro la stazione ferroviaria.

I bicchieri riutilizzabili

"Arona Insieme On Stage" pensa anche alla sostenibilità e ad ottimizzare il consumo di plastica e l'abbandono del monouso. In che mondo? Fornendo per l'evento 4.200 bicchieri riutilizzabili gratuiti con un apposito erogatore d'acqua. Realizzati in plastica resistente e distribuiti da venerdì 20 settembre nell'area gonfiabili, l'iniziativa è volta a favorire ulteriormente l'uso di prodotti lavabili e riutilizzabili, evitandone così l'abbandono in città. Un'occasione in più che

l'amministrazione comunale mette in atto per informare i cittadini sui benefici ambientali del riutilizzo e sui danni della plastica monouso