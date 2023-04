“Coppa Rotary Club Novara Antonelli” al Golf Club Castelconturbia

Si è svolta domenica 23 aprile la gara di golf benefica “Coppa Rotary Club Novara Antonelli” presso Golf Club Castelconturbia organizzata dal Rotary Club Novara Antonelli.

L'evento

E’ stata una bellissima giornata dedicata alla raccolta fondi per l’associazione “Neon Odv ” a favore dei neonati a rischio con sede presso l’Ospedale di Novara. Neo-n Odv aiuta i neonati prematuri e le loro famiglie collaborando con il reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Novara. Offre sostegno pratico e psicologico alle famiglie per aiutare ad accettare e comprendere situazioni o realtà dolorose per il bambino e i loro genitori.

IL Rotary Club Novara Antonelli ha raccolto 3720 euro per il loro progetto “Con Me” : è un

progetto dedicato all’ accompagnamento delle famiglie dei bambini dimessi dal reparto di Terapia Intensiva Neonatale di Novara. Alle famiglie viene offerto un percorso personalizzato e gratuito per tutto il primo anno post dimissioni del bambino. I servizi offerti saranno di carattere medico, infermieristico, fisioterapico, pedagogico e psicologico.

Il presidente Riccardo Ragazzoni di Sant’Odorico durante il suo discorso della premiazione della gara ha affermato quanto tutti i soci del Rotary Club Novara Antonelli siano rimasti commossi e siano grati della generosità dimostrata sia dagli sponsor dell’evento che dai partecipanti alla gara di 18 buche durata tutto il giorno.

Un ringraziamento speciale va quindi agli sponsor principali dell’evento: Banca Sella, Fitline, Novara Impianti srl, Orovilla, SoluzioniRe di Sabrina Pugliese e Centro medico Gagliardi. Senza di loro non sarebbe stato possibile organizzare questa gara. Si Ringrazia anche l’enoteca “Al calice di Vino” di Novara per avere contribuito con i suoi prodotti tra i vari premi.

Durante la giornata nonni, genitori e bambini si sono cimentati anche in una piccola sfida di putting green aperta a tutti generando un clima familiare e divertente.

Dato il successo della giornata, sono infatti stati esauriti tutti i posti disponibili, sarà certa la replica per il prossimo anno.

Il Rotary Club Novara Antonelli è il Rotary più giovane di Novara con età media (44 anni) e forse è per questa caratteristica che è più concentrato sulle problematiche legate alla famiglia e soprattutto ai bambini.

Prossimo appuntamento “Cena con Delitto” presso il castello di Vespolate venerdì 19 maggio alle 20:30! Costo del biglietto 60 euro. Evento con rappresentazione teatrale interattiva. Anche questa serata sarà interamente dedicata alla raccolta fondi per NEON Odv. Per prenotazioni scrivere a rotarycenadelitto@gmail.com