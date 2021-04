Coronavirus a Castelletto: 39 le persone positive – il video del sindaco

Coronavirus a Castelletto: il sindaco Massimo Stilo ha aggiornato i suoi concittadini sulla situazione dei contagi in paese.

Coronavirus a Castelletto, il videomessaggio di Stilo

Come ormai di consuetudine, il primo cittadino Massimo Stilo ha diffuso un videomessaggio per aggiornare i concittadini sulla diffusione del Covid in paese. “Ad oggi, domenica 25 aprile – ha detto il sindaco – le persone positive a Castelletto sono 39, di cui 2 ricoverate in strutture ospedaliere, 31 persone sono in quarantena e 7 sono invece in isolamento fiduciario”. Nel ricordare le norme anti contagio il sindaco ha anche parlato della zona gialla.

“Non vanifichiamo gli sforzi fatti fino ad oggi”

Stilo ha quindi ricordato le norme e le minori restrizioni previste per la zona gialla e ha invitato i cittadini a non gettare alle ortiche quanto è stato ottenuto con grandi sacrifici. “Quello che vi chiedo – ha detto – è di prestare massima attenzione alle regole di base per non vanificare tutti i risultati raggiunti fino ad oggi con grandi sacrifici”.