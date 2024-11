Corso di difesa personale con il maestro Pierucci alle Marcelline di Arona

Si è concluso, venerdì 25 ottobre, un percorso che ha visto coinvolte tutte le cinque classi del liceo linguistico dell'Istituto di cultura e lingue Marcelline di Arona.

Il corso

Gli alunni hanno sostenuto quattro lezioni di difesa personale organizzate dalle professoresse Caterina Monticelli e Barbara Bortoletto in collaborazione con il maestro Giorgio Pierucci dell'Accademia Arona. Questo ciclo di lezioni è stato messo a disposizione dei ragazzi per garantirgli maggiore sicurezza nella loro quotidianità.

"I ragazzi durante queste ore hanno imparato come auto-difendersi in varie situazioni utilizzando sia le braccia che le gambe. Hanno appreso come cadere, ma anche come rialzarsi - fanno sapere dall'Istituto - Ora, hanno acquisito una maggiore consapevolezza di loro stessi e delle loro capacità fisiche: in caso di situazioni poco piacevoli che potrebbero capitare nella vita, sono consapevoli su come reagire nel modo più appropriato e non a caso, come avrebbero fatto prima di questo corso. Oltre ad insegnamenti fisici, i ragazzi hanno acquisito più autostima in loro stessi ed una conoscenza maggiore del proprio corpo. Ringraziamo il maestro Giorgio Pierucci per la sua disponibilità e i suoi insegnamenti".