Cosa fare a Novara e provincia (e Vco): gli eventi del weekend del 28-29 agosto

Nel weekend di sabato 28 e domenica 29 agosto, cosa si potrà fare nel novarese e nel Vco? Ecco una panoramica degli eventi più interessanti!

Gli eventi nel novarese

Lago d'Orta - Lago d'Orta Wine Festival

29 e 30 agosto

Domenica 29 e lunedì 30 agosto torna il Lago d'Orta Wine Festival. Quest'anno l'appuntamento sarà in cima al Mottarone, nel piazzale accanto all'albergo Eden.

Dalle 12 alle 20 tantissime cantine dell'Alto Piemonte e prodotti tipici da degustare, assaggi di gorgonzola e Dj set con Mr. Tambourine. Degustazione 15 euro compreso il calice. Percorso stand a ingresso libero e vendita vini a prezzo di cantina.

Bellinzago - "Un Paese a sei corde"

28 agosto

Sabato 28 agosto, alle 21, la rassegna "Un Paese a sei corde" arriva per la prima volta a Bellinzago Novarese, in piazza Martiri della libertà, con il concerto del gruppo Band’Abord.

Arona - Traversata Angera Arona

29 agosto | 10.30 agonisti, 11.30 non agonisti

Torna anche quest'anno l'appuntamento con la Traversata del Lago Maggiore: edizione particolare, riservata ad un massimo di 250 atleti per il percorso agonistico di 2400 mt (Arona/Angera/Arona) e di 300 atleti per il percorso amatoriale di 1200 metri (Angera/Arona).

Borgo Ticino - "L'enigma dei solitari"

28 agosto

Degustazione e concerto: l'appuntamento è con "L'enigma dei solitari". Piazza Martiri alle ore 20.30

Vco

Castelli aperti

Prosegue la rassegna "Castelli aperti" che consente ai visitatori di scoprire l’affascinante patrimonio storico e culturale della Regione Piemonte. Elenco dei castelli e info www.castelliaperti.it.

Gravellona Toce - "Un Paese a sei corde"

"A night with James Taylor"

La rassegna itinerante "Un Paese a sei corde" ritorna a Gravellona Toce domenica 29 agosto, alle 21 nel Giardino Albertini in corso Milano (in caso di maltempo nella chiesa di San Pietro), per il concerto gratuito di Stefano Barbati e Paola Ceroli, che proporranno un affascinante viaggio nella musica del cantautore americano James Taylor, ripercorrendone la storia umana ed artistica.

Omegna - San Vito

Torna anche quest'anno a Omegna la Festa di San Vito. L'appuntamento è dal 21 al 30 agosto con concerti, mercatini, eventi culturali e religiosi, banco di beneficenza e tanto altro. QUI il sito ufficiale con il calendario degli eventi.