Covid a Castelletto: i positivi sono 36, il sindaco invita a tenere alta la guardia - VIDEO

Il caso

Il primo cittadino è sicuro: "La situazione sta peggiorando costantemente"

Covid a Castelletto: risale a lunedì 29 novembre il videomessaggio con il quale il sindaco Massimo Stilo ha invitato i suoi concittadini a mantenere alta la guardia e a rispettare le regole anti-contagio.

Situazione in peggioramento

"La situazione pandemica in paese è in continuo peggioramento". Lo ha detto il sindaco Massimo Stilo nel suo videomessaggio di lunedì 29 novembre. Secondo quelli che sono i dati comunicati all’Amministrazione infatti, i positivi al Covid attualmente presenti in paese sono 36, mentre ci sono 34 persone in quarantena e 4 in isolamento fiduciario.

"Rispettiamo le regole anti-contagio"

"Siamo di fronte a una ripresa negativa dei contagi - ha detto Stilo - la situazione in paese è in continuo peggioramento. Rinnoviamo quindi l’invito a non mollare nella lotta al virus, a mantenere alta l’attenzione e a rispettare le regole di base per evitare i contagi, come lavarsi sovente le mani, osservare il distanziamento e indossare la mascherina".