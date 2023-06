Croce Rossa di Arona: festa memorabile per i 50 anni

Arona nei giorni scorsi è stata letteralmente invasa dal rosso per stringersi attorno ai volontari della Croce rossa nelle celebrazioni del 50° anniversario di fondazione del comitato locale.

Una grande festa

Una bella e coinvolgente festa che ha abbracciato l’intera città, coinvolgendola e travolgendola in un turbine d’iniziative e appuntamenti culminati con la parata per le vie e la cerimonia istituzionale in piazza San Graziano domenica mattina, 4 giugno.

Complice il lungo ponte del 2 giugno e la presenza in città di numerosissimi turisti, tutti gli spettacoli che Cri Arona ha offerto alla cittadinanza, hanno visto una straordinaria partecipazione non solo nelle due serate ma anche e soprattutto nei pomeriggi quando saltimbanchi, illusionisti, clown e artisti hanno animato con la loro stravagante allegria i diversi corner spettacolo disseminati sul lungolago e il grande palco allestito in piazza del Popolo illuminata a festa.

Sabato pomeriggio, 3 giugno, Largo Alpini ha ospitato diversi stand per presentare tutte le attività e i corpi speciali del Comitato che da mezzo secolo non si occupa solo dei soccorsi durante le emergenze in convenzione con il 118, ma anche dei servizi ordinari per i trasferimenti e di numerose attività di sensibilizzazione sulla salute, dai corsi di primo soccorso all'aiuto alle persone anziane o disabili.

La parata e le premiazioni

Foto 1 di 4 Foto 2 di 4 Foto 3 di 4 Davide Zanchi, suor Clemens e Alberto Gusmeroli Foto 4 di 4 Alma Mazza

La parata di domenica, partita da Largo Vidale e accompagnata dalla Filarmonica Aronese, ha invece introdotto la lunga cerimonia istituzionale che ha visto l’intervento di diverse autorità per premiare i volontari con maggiore anzianità di servizio. Il presidente Michele Giovannetti ha ripercorso le tappe salienti degli ultimi 50 anni del Comitato, ossia da quando nel febbraio del 1973, 14 volenterosi fondarono il pionieristico gruppo di assistenza sanitaria.

La cerimonia che ha riunito non solo tante autorità, tra cui oltre al sindaco Federico Monti e il suo vice Alberto Gusmeroli, anche Adriano De Nardis e Antonino Calvano consiglieri nazionali Croce rossa italiana e Luciano Mina vice presidente regionale che ha portato i saluti del presidente regionale Vittorio Ferrero, ma anche tanti personaggi che hanno fatto la storia del sodalizio aronese come le decane Alma Mazza e suor Clemens, storica caposala del Pronto soccorso aronese.

La cittadinanza onoraria a Zanchi

La cerimonia è stata occasione anche per conferire la cittadinanza onoraria a Davide Zanchi “Aronese di nascita, imprenditore di successo, grande amico della Città, per tutto quanto fatto in questi anni a favore della Comunità Aronese”. Lo stesso Zanchi, già ex presidente Cri Arona, ha ricevuto la benemerenza per i suoi 35 anni da volontario; insieme a lui numerosissimi volontari hanno ricevuto la medaglia e l’attestato per il traguardo dei 15, 25 e 35 anni di servizio.

Un dono in ricordo di Ivan Paracchini

Uno speciale ricordo immancabilmente è andato anche ai volontari andati avanti e a quelli che si sono spesi particolarmente durante il difficilissimo periodo del Covid. Al termine della cerimonia un particolare ringraziamento è stato rivolto alla famiglia di Ivan Paracchini che in suo ricordo ha donato un defibrillatore e un monitor multi parametrico, che troveranno immediatamente collocazione sui mezzi in servizio, mentre don Claudio Leonardi, parroco di Arona, ha benedetto l’inaugurazione di due nuove ambulanze e un mezzo per l’attività cinofila.