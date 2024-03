Da Arona un appello al Ministro per tutelare chi ha sostenuto il test di medicina

"E’ necessario che la politica favorisca e stimoli l’ambizione delle nuove leve, specialmente quelle che intendono specializzarsi negli ambiti più competitivi e strategici per l’Italia. Per questo ho chiesto al ministro, a nome di tante famiglie, rassicurazioni in merito alla tutela degli studenti di quarta superiore che nel 2023 hanno sostenuto il test di accesso a Medicina".

Il racconto di Milena Lapenna

E’ con queste parole che l’ex vicesindaco aronese e onorevole Alberto Gusmeroli ha annunciato di essersi interessato alla situazione dei “quartini” che l’anno scorso hanno sostenuto il test di accesso a Medicina. Un impegno personale nel dialogo con la ministra Bernini, per il quale ora Gusmeroli viene ringraziato dai rappresentanti dei comitati dei “quartini”.

«L’anno scorso - spiega l’aronese Milena Lapenna - per la prima volta è stata data l’opportunità agli studenti di quarta superiore di sostenere il test di accesso a Medicina. Poi, dopo l’esame, sono arrivati i primi ricorsi e il Tar ha deciso di annullare i test. I nostri ragazzi si sarebbero trovati quindi senza la possibilità di utilizzare quei risultati. Per questo motivo come comitato ci siamo attivati su tutta Italia, battendo sia la strada della lotta legale che quella della politica. E abbiamo trovato in Gusmeroli un interlocutore attento e capace. Lo ringraziamo per il suo interessamento».