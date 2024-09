Da domani traffico sospeso sulla provinciale 19 tra Gattico e Oleggio Castello

La Provincia annuncia da domani, lunedì 16 settembre, la sospensione del traffico sulla strada provinciale 19, Castelletto di Momo-Oleggio Castello.

Strada provinciale chiusa per lavori

La Provincia lo ha reso noto nei giorni scorsi. La strada provinciale 19, Castelletto di Momo-Oleggio Castello, subirà una sospensione del traffico veicolare dalla giornata di domani, lunedì 16 al 30 settembre. La richiesta del provvedimento è giunta dalla ditta Arona Scavi, che ha necessità di effettuare alcuni lavori su quel tratto.

Predisposta una viabilità alternativa

Palazzo Natta ha quindi predisposto i cartelli per dirottare il traffico in transito su quel tratto su una viabilità alternativa. Il tratto interessato dalle modifiche è quello compreso tra i territori dei comuni di Gattico-Veruno e Oleggio Castello. L'obiettivo è quello di rifare completamente il ponte Vallone, posto proprio al limite tra i due territori comunali, in un’area boschiva.