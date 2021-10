Da oggi per i lavoratori vaccinati in attesa di green pass la Regione offre tamponi gratuiti

Sanità

L'iniziativa della Regione Piemonte.

Tamponi gratuiti per i lavoratori vaccinati che non hanno ancora ricevuto il green pass: ecco come funziona nell'Asl Novarese.

La Regione Piemonte, al fine di garantire una maggiore offerta alla popolazione, tenendo conto dell'entrata in vigore dell'obbligo di Green Pass per i luoghi di lavoro, ha messo a disposizione, a partire da oggi, sabato 23 ottobre il tampone gratuito per i lavoratori che hanno già aderito alla campagna vaccinale e sono in attesa della certificazione.

In considerazione che, per le disposizioni ministeriali il Green Pass viene validato solo dopo 15 giorni dalla prima dose di vaccino, i lavoratori residenti o domiciliati nell’Asl Novara potranno sottoporsi gratuitamente al tampone esibendo il certificato vaccinale (occorre aver già ricevuto la prima dose) e autocertificando di essere un lavoratore.

L’accesso agli hotspot appositamente predisposti potrà avvenire esclusivamente mediante prenotazione da effettuare sul sito “CUP Piemonte ”

https://sansol.isan.csi.it/la-mia-salute/#/prenotazioni-visite-ed-esami/

scegliere "Elimina code"

inserire codice fiscale e tessera sanitaria

selezionare la prestazione 91.13.L - Tampone per accesso ai luoghi di lavoro (soggetti nei primi 15 giorni da data dose 1 Vaccino antiCovid)

e procedere con la prenotazione

oppure presso gli Sportelli CUP dell’Asl Novara negli orari di apertura .

Il sistema informatico stampa al paziente, insieme al promemoria di prenotazione, l'autocertificazione secondo il modello regionale e lo avvisa sulla documentazione che deve presentare il giorno dell'appuntamento (certificato somministrazione prima dose).

Per i tamponi a pagamento è possibile prenotare agli sportelli CUP dell'Asl Novara , al Call Center 800 000 500 e attraverso il portale della Regione (sezione libera professione) https://sansol.isan.csi.it/la-mia-salute/#/prenotazioni-visite-ed-esami/

scegliere "Prestazioni in libera professione"

inserire codice fiscale e tessera sanitaria

selezionare la prestazione 91.13.M Test rapido mediante dosaggio dell’antigene di Sars-Cov-2

e procedere con la prenotazione

Il sistema, stampa alla persona , insieme al promemoria di prenotazione, la cedola del PagoPA per pagare l'importo dovuto (attraverso tutti i canali già previsti dal circuito e spiegati sulla cedola stessa), che deve effettuare prima di presentarsi a fare il tampone.

I tamponi sono effettuati sulla base di una programmazione definita tenendo conto delle prenotazioni ricevute e dell’organizzazione degli Hot Spot .

Il Servizio si aggiunge alle altre attività di effettuazione tamponi già programmate e previste, sempre negli stessi locali ma in orario diverso, per garantire maggior flusso e ripartizione, per quanto possibile, delle tipologie di utenza in relazione ai diversi fabbisogni.