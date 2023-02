Dalla Spagna pedalando fino al Tibet con tappa ad Arona

E' passato da Arona nella giornata di sabato 18 un cicloturista spagnolo molto speciale. Si chiama Gumersindo Otero ed è partito, con il suo cagnolino, dal nord della Spagna a bordo di una bicicletta ormai due mesi fa.

Spagna - Tibet

Il suo progetto è quello di arrivare in Tibet con il solo aiuto delle sue gambe e di qualche lavoretto che riuscirà a fare lungo il percorso per mantenersi. Dorme quasi sempre in tenda e al freddo ma ha incontrato nella disponibilità dell'aronese Loretta Landoni la possibilità di dormire presso il suo Draisina Bike Apartments a Oleggio Castello.

"Il nostro è un paese crocevia di diversi percorsi cicloturistici - racconta - Domenica ho conosciuto ed ospitato per una notte, Gumersindo con la sua Petis.

È in viaggio con la sua bicicletta da ottobre. Partito dalla Spagna (vicino a Santiago de Compostela) conta di raggiungere il Tibet".

L'uomo ha poi fatto tappa a Intra arrivando così a toccare i 2800 chilometri percorsi in bicicletta è successivamente è salito fino al Tempio Buddista ad Albagnano, nel Vco. "Questa è una tappa obbligatoria del mio viaggio - racconta Guersindo su facebook - Volevo vistare il mio Maestro Lama Ganchen Rinpoche che ha lasciato questo mondo nella pandemia. Una persona molto speciale che ha cambiato la mia vita in qualche modo. Questo era il mio obiettivo principale e la mia tappa obbligatoria. Ora vediamo come posso trovare un po' di lavoro: il tempo necessario per continuare questo viaggio".