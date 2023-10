Davide Vella: dalla qualifica in grafica con EnAIP, alla medaglia d’oro ai Campionati italiani

Scende dal pullman di ritorno da Bolzano tra gli applausi, ha il viso segnato dalla stanchezza ma molto più dalla soddisfazione e dalla felicità. Si chiama Davide Vella, è uno studente appena qualificato di Enaip Novara ed è il vincitore della medaglia d’oro nella competizione nazionale di Grafica Multimediale WorldSkills Italy 2023. Si tratta della vetrina più varia e completa delle professioni a livello italiano, dove 140 studenti hanno gareggiato in 25 mestieri diversi.

Il risultato

Tre giorni di prove estenuanti, dove Davide, preparato e accompagnato dalla sua tutor Marika Leonardi, ha dato il massimo, esprimendo tutta la sua creatività e dimostrando tutte le competenze acquisite durante il percorso di studi e l’esperienza di stage.

È un ragazzo timido, senza grilli per la testa, con un bagaglio di capacità che forse nemmeno lui realizza.

Rientrato a casa, dopo tanta tensione e concentrazione, adesso festeggerà in famiglia, con gli amici e i compagni di scuola ma il suo viaggio è destinato a continuare.

Sarà lui, infatti, a rappresentare il settore grafico italiano, a Lione, nel settembre 2024, nella competizione Mondiale WorldSkills Lyon 2024.

“È bello che il mio lavoro venga riconosciuto anche da esperti del mondo della grafica, è una grande soddisfazione – racconta Davide. Partecipare a questa competizione per me è stata una grande opportunità, sia professionale che personale. Ora il mio sogno più grande è quello di vincere i Mondiali” “Siamo molto orgogliosi del risultato di Davide, del suo impegno e della sua caparbietà, che hanno portato Enaip sul gradino più alto del podio- dichiara la Direttrice Barbara Bolchini. Lui è un esempio di quanto la nostra scuola sia competitiva nel formare giovani professionisti che si affacciano a nuove professioni emergenti e molto ricercate dal mondo del lavoro. Facciamo tutti il tifo per lui. Forza Davide!”.