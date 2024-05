Davide Zanchi è il nuovo Presidente della Croce Rossa di Arona e Lesa

Domenica 19 Maggio si sono svolte le elezioni per il rinnovo del Presidente e dei Consiglieri del Comitato di Arona e dell’Unità operativa di Lesa della Croce Rossa Italiana.

I dettagli

In questo “election day” hanno votato tutte le Sedi CRI d’Italia per il rinnovo dei rispettivi consigli direttivi.

Con il 70% delle preferenze, Davide Zanchi succede ora a Michele Giovannetti alla guida della sezione aronese della CRI che conta oggi oltre 360 volontari e 21 dipendenti.

Oltre a lui sono stati eletti in Consiglio Direttivo Jacqueline Cortesi, Mauro Lorenzini, Paola Sanneris; Alessandro Rodi è stato eletto in rappresentanza dei 70 giovani Volontari CRI.

Chi è il nuovo presidente

Davide Zanchi, 66 anni, è Volontario della CRI di Arona dal 1973 ed ha già rivestito il ruolo di Presidente dal 2005 al 2009 mentre negli ultimi 8 anni ha rivestito l’incarico di vice-presidente.

Amministratore Delegato Italia di un’importante Società internazionale di investimenti, proprietaria di grandi Centri Commerciali tra i quali San Martino2 di Novara, Zanchi da sempre è attivo nell’ambito sociale e sostiene numerose iniziative ed Associazioni, recentemente è stato nominato dal Ministro degli Affari Esteri membro del Comitato Nazionale di Cooperazione e Sviluppo della Farnesina.

Il Comitato aronese della Croce Rossa Italiana è oggi uno dei più attivi sul territorio: con oltre 12.500 servizi annui a favore della popolazione, 600.000 km percorsi e 30 automezzi, garantisce la copertura dell’emergenza sanitaria 118 24h/24 con 2 ambulanze in pronta partenza di cui una con medico ed infermiere a bordo.

In primis il nuovo Consiglio Direttivo porrà al centro delle proprie attenzioni il Volontario che è stato l’unico propulsore della nascita e della crescita del Comitato; Zanchi ritiene che il Volontario è risorsa imprescindibile, il Suo apporto, grande o piccolo che sia, è fondamentale come lo è una goccia per il mare.

Il nuovo Consiglio Direttivo, oltre a garantire la continuità dei servizi e l’efficienza operativa, intende investire nuove risorse al fine di consentire una crescita in linea con le esigenze del territorio ed in sintonia con le Amministrazioni Comunali e con le Istituzioni. Un ulteriore importante obiettivo sarà quello di estendere gli ambiti di intervento dei Volontari in funzione delle necessità dei cittadini, con particolare attenzione per il sociale e per le categorie più fragili.