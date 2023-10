Divignano torna il servizio bus per gli studenti che vanno al Fermi

Adesso gli studenti divignanesi che frequentano l'istituto aronese Fermi saranno condotti in paese in pullman e non "abbandonati" sulla provinciale a Varallo Pombia.

Il ritorno del servizio

Negli ultimi anni percorrevano chilometri in salita e in qualunque stagione e condizione meteo, poiché l'azienda di trasporti Stn non prevedeva di allungare la corsa verso Divignano. Ma ora i suoi vertici hanno accolto la richiesta del sindaco Luciano Carlana, optando per una deviazione di 4,8 km che porterà gli studenti in paese. A questo risultato hanno collaborato il funzionario provinciale Massimo Rivetti, Giuliano Kopajtic e Valentina Vernaci dell'Agenzia della mobilità piemontese e Roberto Muti per la società concessionaria Stn.

«Il sottoscritto e il Comitato genitori dell'istituto Fermi - dice Carlana - abbiamo lottato a lungo. Con lunedì 2 siamo giunti al punto di svolta. Lo scorso anno con il dottor Carmine Cuozzo, che fa parte del Comitato genitori e ha una figlia che studia al Fermi, abbiamo studiato il caso. Dopo varie riunioni con gli altri soggetti interessati, abbiamo fatto il collaudo del tragitto e alla fine hanno accettato le nostre proposte».