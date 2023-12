Dolore ad Arona per la scomparsa di Peverelli

A dare la notizia è stato l'ex sindaco Alberto Gusmeroli. Ma nelle scorse ore sono stati tantissimi i messaggi di cordoglio.

Addio a Peverelli

Nella giornata di ieri, sabato 16 dicembre 2023, la città di Arona, e non solo, è stata colpita al cuore dalla notizia della scomparsa, all'età di 67 anni, di Claudio Peverelli. Peverelli, agente assicurativo, era stato vicesindaco dal 2010 al 2015 nella prima Giunta Gusmeroli: era conosciutissimo in città, anche al di là della carica ricoperta in quel quinquennio.

Peverelli lascia la moglie Rosanna Di Federico, ex docente dell'istituto Fermi di Arona e le due figlie Francesca e Benedetta.

Il ricordo di Gusmeroli

Tra i primi a dare la notizia c'è stato proprio Gusmeroli, che ha affidato ai social un ricordo carico di affetto ed emozione:

E’ mancato alla vita Claudio Peverelli amico da SEMPRE e per SEMPRE. Ha lottato due mesi come un Leone, ieri ho avuto l’ONORE di abbracciarlo a Verona. Ha lottato come sapeva fare lui, con il sorriso e l’ironia. Era un esempio di fede civica e religiosa…potrei raccontare tanti aneddoti di tanti anni insieme vissuti sul lavoro, per la città e per la gente. Se Arona è cambiata, è migliorata tanto merito e’ suo… la sua vicinanza al mondo associativo era straordinaria. Lui con la moglie Rosanna mi fecero conoscere il progetto “Non uno di meno” contro la dispersione scolastica che è un eccellenza del Fermi e che tanti ragazzi ha “salvato” e tanti aiuterà anche in futuro. Un grandissimo ViceSindaco e Assessore di Arona, un uomo di valori, un amico che ha fatto tanto bene a tanta gente, che ha voluto un bene enorme alla sua famiglia, Rosanna le due figlie Francesca e Benedetta, sul lavoro l’amico fraterno Angelo e Silvia e Luisella, voleva bene a tanta gente ed era ricambiato perché era una persona vera! Ti ho voluto bene e te ne voglio e te ne vorrò.

Ciao Claudio so dove sei e lo sa anche Rosanna e i Tuoi cari …

tanti, tanti lo sanno!

Il Tuo Amico fraterno Alberto Gusmeroli

Il saluto di Monti

Anche Federico Monti, sindaco fino a pochi mesi fa, e in passato collega di giunta di Peverelli, ha voluto consegnare ai social un messaggio:

Caro Claudio, oggi purtroppo è successo quello che noi tutti vivremo come un doloroso distacco, te ne sei andato per sempre da questa terra, ma conserverò sempre nel mio cuore il ricordo di momenti bellissimi condivisi con te, sono certo che un giorno ci riabbracceremo.

Un abbraccio forte a Rosanna e alla tua famiglia, ti voglio bene.

Ma i ricordi sono stati davvero tantissimi.

"Non ci credevo - ha scritto ad esempio Roberto Claudi, anima del Tredicino - ho chiamato un amico comune che purtroppo mi ha confermato la bruttissima notizia.....ci siamo conosciuti quando era in Comune ad Arona per l'organizzazione del Tredicino ma sin da subito è nata un amicizia che è durata nel tempo. Ancora quest'anno ci siamo riuniti per una merenda, mi dispiace davvero molto!!! A nome del comitato Tredicino e dal profondo del mio cuore faccio le più sincere condoglianze alla famiglia...CIAO CLAUDIO !!".

"Ciao Vicesindaco e Amico Claudio. Sarai sempre e comunque in mezzo a noi! Ciao Vicesindaco e Amico Claudio. Sarai sempre e comunque in mezzo a noi!" ha scritto Giovanni Vesco.

Questo invece il ricordo di Laura Brovelli: "Fai buon viaggio, amico mio! Ti ricorderò sempre con il tuo sorriso contagioso, quante risate alle nostre cene i lunedì sera dopo le riunioni da Alberto… Che la terra ti sia lieve, ora! Un abbraccio alle tue splendide figlie e alla tua cara Rosanna".