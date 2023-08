Domani Castelletto corre per ricordare Lorella Atzeni

A distanza di nemmeno un anno dalla sua scomparsa, Castelletto ha deciso di onorare la memoria di Lorella Atzeni con una manifestazione podistica in suo onore.

L'evento

La donna, castellettese doc, era una grandissima e appassionata podista e per questo gli amici di sempre hanno deciso di organizzare in suo onore e con il suo nome un memorial associato alla seconda edizione della corsa podistica della chiesetta. L’appuntamento è per lunedì 28 agosto alle 19 alla chiesa del Cuore Immacolato di Maria in via Preti. Dopo la fase delle iscrizioni, alle 19.50 sarà dato il via al minigiro per i bambini, mentre la corsa per gli adulti partirà alle 20. L’iscrizione costerà 5 euro e sarà incluso anche un piatto di pasta.

Saranno premiati i primi tre uomini, le prime tre donne, i tre gruppi più numerosi, il castellettese più anziano e quello più giovane e il gruppo castellettese più numeroso. Inoltre sarà prevista la premiazione di un traguardo volante al terzo chilometro, per il quale sarà premiata la prima donna che lo taglierà. Alla manifestazione parteciperanno attivamente anche numerosi amici che correvano con Lorella. Al termine della serata, alle 21.15, è previsto uno spazio di animazione per i bambini.