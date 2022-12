Domani e domenica mercatini di Natale con la San Vincenzo a Castelletto

Domani e domenica spazio ai mercatini di Natale della San Vincenzo. A Castelletto nel salone della parrocchia tante idee regalo con cui si possono aiutare le persone bisognose.

Mercatini di Natale con la San Vincenzo

Spazio ai mercatini di Natale della San Vincenzo a Castelletto Ticino. Dopo l'esordio di mercoledì 7 e giovedì 8 dicembre, l'esperienza dei mercatini solidali prosegue domani: sabato 10 e domenica 11 dicembre. Le idee per i regali natalizi solidali e convenienti sono disponibili nel salone San Francesco della casa parrocchiale, con ingresso da piazza Matteotti, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Un'esperienza che dura da oltre 20 anni

L'esperienza dei mercatini solidali organizzati sotto Natale dura a Castelletto da ormai oltre 20 anni. "Quando abbiamo iniziato con i nostri mercatini - dicono i volontari - eravamo ancora nella nostra sede sotto i portici vicino alla chiesa. Ne è passato tanto di tempo da allora e ogni anno cerchiamo di condurre questa iniziativa nel migliore dei modi, nell'interesse delle persone bisognose".

Tanti regali che servono a fare del bene

Numerose le idee regalo disponibili per gli amici della San Vincenzo. Ci sono tessuti di ogni tipo, decorazioni per l'albero di Natale e oggetti artigianali di vario genere. "Ringraziamo tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa, soprattutto il gruppo di signore che ha realizzato alcuni lavori davvero di ottima qualità - dicono i volontari - e la giovane Federica, che quest'anno ha realizzato dei manufatti in feltro davvero graziosi". Grazie alle donazioni versate alla San Vincenzo per gli oggetti del mercatino, molte famiglie bisognose del territorio saranno aiutate.