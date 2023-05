Domani il Giro d'Italia nel novarese: percorso e orari

La tappa 14 in programma sabato 20 maggio percorrerà la Statale del Sempione che, nell'aronese, sarà chiusa a partire dalle ore 12 e fino alle ore 17.

La tappa

La gara partirà da Sierre, in Svizzera, e si concluderà a Cassano Magnago, in Lombardia, passando dall'Ossola e dal Lago Maggiore. Varzo, Crevoladossola, Domodossola, Villadossola, Premosello, Mergozzo, Feriolo, Baveno, Stresa e Belgirate per poi arrivare nel novarese e attraversate Lesa, Meina, Arona, Dormelletto e Castelletto. Ponte di Sesto Calende e poi il finale di tappa in Lombardia.

La corsa arriverà nel Vco attorno alle 14,30 preceduta di due ore circa dalla carovana che accompagna i ciclisti in tutte le tappe del Giro.

Nel novarese i primi corridori arriveranno poco prima delle 16 passando in viale Vittorio Veneto e via Sempione a Lesa, poi Meina e arriveranno ad Arona tra le 16,08 e le 16,38 percorrendo via Sempione, viale Berrini, corso della Liberazione, via Giacomo Matteotti, corso della Repubblica, largo Duca d'Aosta, viale Francesco Baracca e la rotatoria di via Milano. Poi il lungo rettilineo del Sempione attraversando Dormelletto e Castelletto Ticino fino al passaggio del ponte di ferro a Sesto Calende.