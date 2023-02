Domani torna l'appuntamento con il Bartula a Castelletto

Torna l'appuntamento più atteso dell'inverno castellettese.

Il Bartula

E' in programma per questo martedì, il 21 febbraio, il grande ritorno dello spettacolo satirico di Al Bartula. La tradizionale manifestazione carnevalesca viene organizzata ogni anno dal 1985 dai volontari del rione Beati-Pozzola. Anno dopo anno i volontari allestiscono nel grande prato di Pozzola un palco per la rappresentazione satirica in dialetto e accanto al palco montano una gigantesca effige in paglia e materiali vari a cui poi danno fuoco al termine dello spettacolo. Per tutta Castelletto è un'occasione per ripercorrere un anno di storia del paese, riflettendo sull'attualità e sulla tradizione attraverso le parole del contadino Bartula, di Dante Alighieri, di Virgilio e del diavolo Minosse.

Con l'avvento del Covid la manifestazione è stata annullata per ben tre anni di seguito, ma quest'anno finalmente, i castellettesi torneranno ad ammirare il Bartula. L'appuntamento è previsto per martedì 21 febbraio, alle 21, nel prato di via Beati, nei pressi della ex scuola di Pozzola. In caso di maltempo la manifestazione si terrà invece giovedì 23, sempre alla stessa ora. All'iniziativa parteciperà anche il corpo musicale Angelo Broggio.