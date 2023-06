Domenica Castelletto ospita la Giornata nazionale dello sport - VIDEO

Domenica 4 giugno, tempo permettendo, Castelletto si prepara ad ospitare un evento organizzato insieme al Coni estremamente importante per tutti gli amanti dello sport.

A Castelletto arriva la Giornata nazionale dello sport

E’ nel corso di una conferenza stampa convocata in municipio nel pomeriggio di lunedì 29 maggio che il Comune ha fatto il punto della situazione sulla imminente organizzazione della Giornata nazionale dello sport, in programma nell’ambito della Festa nazionale dei centri Coni domenica 4 giugno. La manifestazione, particolarmente imponente, richiamerà in paese un gran numero di società sportive della provincia novarese, che dalle 11, dopo i saluti istituzionali, si daranno da fare con dimostrazioni ed esibizioni particolarmente coinvolgenti per tutti i passanti del centro storico. Poi, a partire dalle 15, al campo sportivo Mario Zucco, largo all’appendice castellettese dell’iniziativa, la “Festa dello sport castellettese”. Sarà possibile ammirare le esibizioni delle società locali e assistere, dalle 18, alla cerimonia di premiazione degli atleti castellettesi ritenuti maggiormente meritevoli e selezionati dalle loro società d’origine.

Le parole del sindaco e del suo vice

"Siamo davvero onorati - ha detto il sindaco Massimo Stilo - di ospitare una manifestazione come questa, estremamente importante soprattutto per la regia dei comitati locali del Coni. Come Amministrazione abbiamo sempre puntato molto sullo sport, riuscendo a risolvere tutti i problemi che negli anni si sono venuti a creare con le nostre strutture sportive". "Se il Coni ha scelto la nostra Castelletto - ha proseguito il vicesindaco Vito Diluca - è perché ha visto qualcosa di particolare e importante nel modo in cui il nostro paese si avvicina allo sport. Siamo felici di ospitare la Giornata nazionale dello sport, un evento che contemporaneamente quel giorno interesserà molte località italiane. E siamo felici di aver potuto abbinare alla manifestazione una seconda parte di festeggiamenti dedicati all’associazionismo castellettese. Per noi è anche l’occasione di scoprire alcune realtà sportive del paese che magari ci sfuggono, visto che non possiamo conoscere tutte le persone che provengono dal Paese e che raggiungono altissimi livelli nelle prestazioni sportive. L’obiettivo? Ricompattare le società e valorizzare le eccellenze del nostro paese".

Dita incrociate con un occhio al meteo

In caso di maltempo la manifestazione non potrà essere effettuata e per questo tutti gli organizzatori stanno al momento tenendo le dita incrociate. "Questo - ha detto la delegata provinciale del Coni Rosalba Fecchio - è un territorio ricco di attività sportive storiche presenti a Castelletto da molti anni. Le società presenti al momento istituzionale organizzato dal Coni saranno 17 provenienti da tutta la provincia. Ci sarà una bellissima esibizione del Santa Cristina Twirling e delle atlete della FUNtastic Gym di Borgomanero. Dopo di che sarà dato il via alle esibizioni e alle dimostrazioni delle varie discipline. Confidiamo nella clemenza del tempo: purtroppo se piovesse avremmo difficoltà a organizzare l’iniziativa".