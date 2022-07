Domenica sciopero dei treni: non sono garantite corse per l'AronAirShow

Non saranno garantite le corse per raggiungere l’Arona Air Show 2022 domenica 10 luglio, il Lago di Garda e le altre mete turistiche.

Domenica sciopero

A causa di uno sciopero indetto dalle rappresentanze sindacali unitarie di Trenord domenica 10 luglio, per l’intera giornata in Lombardia i treni regionali, suburbani e il collegamento aeroportuale Malpensa Express potranno subire limitazioni e cancellazioni.

Trattandosi di un’agitazione sindacale indetta in un giorno festivo, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, l’azienda non potrà attuare alcun servizio minimo di garanzia.

A causa dello sciopero, domenica non saranno garantiti i collegamenti verso Arona Air Show 2022 – che si terrà ad Arona nei giorni 9 e 10 luglio – il Lago di Garda e le destinazioni turistiche.

Saranno previsti autobus sostitutivi, senza fermate intermedie, per eventuali corse non effettuate tra Milano Cadorna (da via Paleocapa, 1) e Malpensa Aeroporto T1 e tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1.

Trenord consiglia ai clienti, prima di mettersi in viaggio, di verificare le informazioni disponibili sulle corse di proprio interesse e di seguire gli aggiornamenti sulla circolazione comunicati in tempo reale su trenord.it e sull’App Trenord.

Si invitano i viaggiatori nelle stazioni a prestare attenzione agli annunci sonori e agli avvisi diffusi sui monitor.