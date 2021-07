Don Luigi Marchetti lascia Romentino e arriva nel Vergante

Don Luigi Marchetti, dopo 12 anni a Romentino, affiancherà nel servizio pastorale e liturgico i preti del Vergante.

Nuove nomine

«La situazione di crescente difficoltà che la diocesi vive per il numero ristretto di sacerdoti e le esigenze pastorali delle piccole comunità affidate a più presbiteri, ci chiede di ripensare la distribuzione del clero proponendo degli avvicendamenti nelle responsabilità. È per questo che, sentito il parere del Consiglio Episcopale Novarese, ho chiesto anche al vostro parroco, don Luigi Marchetti, di rendersi disponibile per un nuovo servizio pastorale – scrive il vescovo ai fedeli di Romentino -. Don Luigi, pur dispiaciuto di lasciarvi, ha accettato la mia proposta e collaborerà con i sacerdoti delle parrocchie del Vergante per le tante necessità pastorali di quel vasto territorio. Risiederà presso la parrocchia di Pisano, ma servirà anche le altre sei parrocchie della zona».

A Romentino don Micotti

Don Adriano Micotti, 58 anni, arriva a Romentino dopo sedici anni nelle comunità di Trobaso, Cossogno e Caprezzo. «Lo ringrazio – ha sottolineato il vescovo nella lettera alle parrocchie del Verbano nella quale annunciava il cambio – per la disponibilità e generosità con la quale vi ha accompagnato per questo lungo tratto di cammino». Ora, ha scritto il vescovo rivolgendosi ai fedeli romentinesi «viene con gioia ed entusiasmo tra voi».