Don Marco Barontini è il nuovo rettore del seminario diocesano

Don Marco lascia l’alta Valsesia: è diventato rettore del seminario. Insieme a lui ci sarà don Mauro Baldi come vicerettore del “San Gaudenzio” di Gozzano.

Don Barontinisuccede a don Stefano Rocchetti, cui il vescovo ha affidato l’incarico di parroco di san Martino a Novara. Quarantatré anni a ottobre, è originario di Gozzano. È stato ordinato dal vescovo Renato Corti nel 2005 e ha speso i primi anni di ministero come vicario parrocchiale in Bassa Ossola, a Gozzano e ad Arona. Ha conseguito il dottorato in Sacra Teologia con specializzazione liturgico-pastorale presso l’istituto di Liturgia Pastorale Santa Giustina di Padova.

Dal 2012 è parroco di Scopello, Mollia e Campertogno in Valsesia e dal 2022 anche di Alagna e Riva Valdobbia. Dal 2013 è docente di liturgia e teologia sacramentaria presso lo stesso Seminario San Gaudenzio.

Il suo ringraziamento

«Ringrazio il vescovo e i superiori per la fiducia – scrive don Marco Barontini -. Sento un po’ di tristezza nel dover lasciare le parrocchie della Valsesia che ho imparato ad amare e dove ho vissuto esperienze e incontri che rimarranno indelebili nel cuore; tristezza che però è mitigata dall’entusiasmo di vivere l’esperienza nuova che mi è chiesta e dal sapere che verrà qui don Alberto per il quale ho grande stima e affetto. Sento anche parecchio timore per la responsabilità affidatami ma anche questo è alleviato dalla presenza di don Mauro come vicerettore con cui vi è una bella intesa e del padre spirituale don Massimo che sarà sicuramente un bel sostegno. Chiedo la preghiera di tutti perché con questi cambiamenti il Signore possa far crescere la sua chiesa secondo il suo cuore». Don Barontini e don Baldì lasceranno i propri incarichi nelle loro parrocchie per iniziare il nuovo ministero in Seminario a partire dall’1 settembre.

Il messaggio del vescovo

«Don Marco e don Mauro – dice il vescovo Franco Giulio Brambilla – sono due giovani sacerdoti che hanno le energie, la preparazione e le doti umane che sono necessarie a guidare la comunità del nostro Seminario diocesano. Accogliendo e valorizzando l’aiuto dei docenti, e in comunione con il direttore spirituale don Massimo, saranno chiamati al difficile e creativo compito dell’accompagnamento di coloro che stanno intraprendendo la strada per diventare presbiteri, perché il Seminario sia un tempo di discernimento e di crescita nella fede, di seria e approfondita formazione culturale e di esperienze umane e relazioni arricchenti». In occasione di queste nomine un invito alla preghiera «per le vocazioni sacerdotali, per la comunità del San Gaudenzio e per tutti i nostri giovani, perché sappiano ascoltare e comprendere nel cuore cosa il Signore chiede loro».