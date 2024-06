Don Samuele Pizzolato lascia la parrocchia di Arona

Una sorta di fulmine a ciel sereno quello che si è abbattuto sulla comunità parrocchiale aronese: domenica 2 giugno, durante le Sante Messe, è stato comunicato l'addio di don Samuele Pizzolato.

L'annuncio

Ad Arona e Mercurago, don Samuele Pizzolato lascia l’incarico di vicario parrocchiale: era arrivato in città nel luglio del 2021. "Prima di assumere un nuovo incarico pastorale, prenderà un tempo di riposo, di studio e di ricerca spirituale" si legge in una nota della diocesi.

Don Samuele dunque lascia Arona appena dopo aver dato mandato agli animatori del Grest dell'oratorio e poco prima che quest'ultimo inizi.

Don Pizzolato per ora non sarà sostituito da un altro sacerdote destinato alla cura dei giovani in oratorio. "Avete però – ha scritto il vicario generale alla comunità – la fortuna di avere un gruppo nutrito di animatori e di famiglie che con passione, amore e competenza, insieme alle Sorelle Francescane del Vangelo, si impegnano ogni giorno per l’oratorio, affiancando nel loro cammino di crescita i ragazzi. A loro adesso è chiesto di proseguire su questa strada nel segno della corresponsabilità, perché l’oratorio san Giorgio di Mercurago e san Carlo continuino ad essere la casa di tutti i giovani di Arona".