"Un sentito ringraziamento a Nicola Melchiori, Simone Bertolotti e Francesco Maione, nella vita finanzieri in servizio presso la Compagnia di Borgomanero che – a titolo personale – hanno donato un Defibrillatore alla Croce Rossa di Arona.

La donazione

La consegna è avvenuta nella mattinata di sabato 9 marzo 2024 presso la sede della CRI di Arona in via general Chinotto; il presidente del comitato Michele Giovannetti, nel ricevere il defibrillatore insieme a Luca Lombardi delegato alla formazione del comitato - ha espresso sentite parole di ringraziamento, ribadendo l’importanza della diffusione capillare di questo dispositivo salvavita. Infatti, sono numerose le postazioni sul territorio: Arona, Castelletto Ticino, Dormelletto Meina, Lesa e Varallo Pombia sono alcuni dei comuni sul cui territorio è posizionato un defibrillatore sempre pronto all’uso e nei quali svariati cittadini sono stati formati all’uso.

Si tratta di uno strumento di fondamentale importanza: nel trovarsi coinvolti in situazioni di emergenza, la disponibilità di un DAE unitamente alla conoscenza delle prime manovre salvavita potrebbe fare la differenza. Ed in un’ottica di sensibilizzazione alla conoscenza ed all’importanza di questi dispositivi salvavita, la CRI di Arona si è più volte fatta promotrice di corsi per il loro utilizzo nei confronti di cittadini, studenti e Forze dell’ordine".