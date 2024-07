Dopo l'addio di don Samuele, ad Arona arriva don Benoit Lovati

Il vicario generale della diocesi di Novara, don Fausto Cossalter, ha inviato una comunicazione alla parrocchia di Arona annunciando un nuovo sacerdote in arrivo in città. La missiva è stata letta durante le celebrazioni del fine settimana.

La Lettera

"Caro don Claudio, ti scrivo nuovamente per ufficializzare l’arrivo di un sacerdote ad Arona, che collaborerà con te, con don Francesco e don Roberto.

Come già ti avevo comunicato informalmente negli scorsi giorni, il vescovo ha deciso di destinare ad Arona don Benoit Lovati, un nostro confratello che, dopo 14 anni, l’estate scorsa è rientrato dalla missione in Ciad, dove ha vissuto una lunga esperienza come fidei donum.

Don Benoit – che ha 48 anni – lavorando insieme agli altri missionari novaresi, nella parrocchia di Bissi Mafou e poi costituendo un nuovo vicariato a Lagon, accanto agli impegni pastorali a servizio delle comunità, si è occupato di promozione umana con la popolazione locale, portando a compimento diversi progetti nel campo educativo e sanitario. Rientrato in diocesi la scorsa estate, nell’ultimo anno è stato impegnato nelle parrocchie di Trobaso, Renco, Unchio, Cossogno, Cambiasca, Aurano, Caprezzo, Intragna e Miazzina, in aiuto del parroco don Marco Masoni.

Adesso viene ad Arona per mettersi al servizio delle necessità pastorali delle vostre comunità.

Il suo incarico di vicario parrocchiale diventerà effettivo a partire dal prossimo mese di agosto.

Sono certo che troverete il modo di accoglierlo nel migliore dei modi, aiutandolo ad inserirsi nell’equipe di sacerdoti, laiche, laici e religiose che si occupa ogni giorno di animare le proposte e le attività delle vostre comunità.

Nella preghiera, metto nelle mani della Vergine Maria, di san Carlo e dei vostri Santi martiri il cammino di comunione delle parrocchie di Arona, Mercurago, Montrigiasco e Dagnente".

fonte immagine missionovara.it