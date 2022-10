Dormelletto iniziati i lavori davanti alla scuola primaria

Sono iniziati i lavori per la messa in sicurezza per l'ingresso e l'uscita della scuola primaria.

"L'intervento è stato finanziato per il 50 per cento con il contributo della Regione Piemonte - fa sapere il sindaco Lorena Vedovato - L'opera prevede la posa della pietra al posto dell'asfalto e l'inserimento nel sedime stradale di dissuasori, che si alzeranno automaticamente negli orari di ingresso ed uscita della scuola. I lavori dovrebbero terminare indicativamente entro metà dicembre".