Dormelletto oggi a lutto per i funerali di Sonia Solinas

Tragedia

In serata anche una fiaccolata.

Oggi, mercoledì 4 maggio 2022 alle 15.30, saranno celebrati i funerali di Sonia Solinas, uccisa a coltellate dal compagno, presso la Chiesa Parrocchiale di Dormelletto.

I dettagli

Chi raggiungerà il luogo di culto con l'auto, potrà parcheggiare nel campo sportivo Martini ( via Monte Rosa ), sul prato davanti al cimitero e lungo la via Papa Giovanni XXIII.

Non si potra' parcheggiare nei pressi della Chiesa, nel cortile antistante.

Sempre oggi alle 21 ci sarà la fiaccolata in ricordo di Sonia.

È vietato parcheggiare in Piazza Pirali dalle 20.00 alle 23.00. Si consiglia di posteggiare nel campetto di via San Rocco ( vicino Largo Tricolore ) e nel parcheggio di via Monte Leone.