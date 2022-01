Due nuovi mezzi per l'Ambulanza del Vergante

Nebbiuno

Frutto di due donazioni all’associazione.

La Pubblica Assistenza Anpas Ambulanza del Vergante l'8 gennaio 2022 a Nebbiuno in

piazza IV Novembre davanti al Palazzo Comunale ha inaugurato due nuovi mezzi, frutto di due donazioni all’associazione.

I mezzi

Con la presenza di tante autorità del territorio, sono stati svelati alla cittadinanza i due mezzi: un'ambulanza per il soccorso e il trasporto infermi acquistata con la donazione di euro 70.000 da parte di una generosa cittadina che è voluta rimanere anonima, e il resto finanziato con il 5 x1000 donato dai cittadini per un totale di euro 85.000,00. La Donatrice ha scelto di dedicare il mezzo di soccorso alla Comunità di Massino Visconti, e al territorio del Vergante.

Il secondo mezzo attrezzato per il trasporto disabili con pedana idraulica e per trasportare pazienti non autosufficienti, ricevuto in dono dalla Casa di Riposo G. e F. Ratti di Meina, mezzo che era arrivato a loro in dono dalla Famiglia Ariata-Brovelli e non utilizzato a pieno e la Casa di Riposo ha scelto di donarlo all’Ambulanza del Vergante per valorizzarlo a pieno e utilizzarlo e ridargli una nuova vita. Il mezzo è attrezzato con sollevatore e sistemi per assicurare l’utente durante il viaggio in piena sicurezza per accogliere pazienti in carrozzina.

Il Presidente Giaime con un gruppo di Volontarie e Volontari e dipendenti ha accolto Le Autorità e gli ospiti e con la presenza del Parroco di Nebbiuno Don Maurizio Mediana sono stati benedetti i mezzi entrati in organico a pieno nelle attività dell’associazione.