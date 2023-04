Due sorelle castellettesi al quiz di Caterina Balivo

In tanti a Castelletto sono letteralmente saltati sul divano guardando la puntata di “Lingo”, in onda su La 7 lo scorso 22 marzo.

Le sorelle in tv

Tra i concorrenti del quiz dal più alto contenuto culturale in circolazione c’erano infatti due castellettesi. Le sorelle Ilenia e Michela Marchese hanno fatto squadra e sono state protagoniste di una entusiasmante sfida a suon di lettere e parole con la coppia dei campioni in carica, Concetta e Rosario, e gli altri sfidanti, Valeria e Marco.

Il format del quiz è grosso modo lo stesso da molti anni: i concorrenti affrontano giochi a difficoltà crescente, nei quali sono chiamati a indovinare una parola partendo dal numero delle lettere che la compongono, da una definizione, oppure riordinando le lettere che la compongono mescolate tra loro. I punti raccolti con le risposte esatte date nel minor tempo possibile vanno a formare un montepremi che i vincitori della puntata cercano di portarsi a casa.

Il cammino delle due sorelle castellettesi nel gioco è stato di tutto rispetto. Ilenia e Michela hanno tenuto testa alle altre due coppie fino all’ultimo e sono riuscite anche a eliminare i campioni in carica Concetta e Rosario. «Ci siamo dovute arrendere (azzardando la soluzione su una sequenza di ben 11 lettere, ndr) solo a Valeria e Marco - raccontano - che sono molto bravi e non a caso sono rimasti campioni per altre 7 puntate dopo la nostra. Per noi è stata un’esperienza bellissima.

Quando abbiamo inviato via mail la nostra candidatura a partecipare alla puntata non avremmo mai pensato di poter far parte della trasmissione. E invece siamo state richiamate subito il giorno dopo. Abbiamo superato un provino in videochiamata e dalla produzione ci hanno sostenuto in tutto, standoci vicino e accompagnandoci in ogni cosa, dalla scelta dell’hotel, ai capi d’abbigliamento da indossare. E’ un ambiente molto giovane e ricco di persone simpatiche e sicuramente si tratta di un quiz con un buon livello di difficoltà. In più ora possiamo dirlo: vedere la trasmissione in tv e parteciparvi dal vivo sono esperienze totalmente diverse».

In trasmissione le due castellettesi hanno scambiato più di una battuta con la conduttrice Caterina Balivo. Hanno raccontato qualcosa della loro vita, delle rispettive esperienze lavorative come impiegata del Comune di Vergiate e di segretaria di uno studio dentistico e prima del termine Ilenia ha mandato a casa un saluto alla sua bambina Sara. Un bel ricordo che la piccola probabilmente ricorderà per sempre.

QUI IL VIDEO DELLA PUNTATA